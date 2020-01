Mark The Hammer / Lo youtuber che ha insegnato il trap a La Pupa e Il Secchione

Mark The Hammer è il primo ospite della puntata di stasera de La Pupa e il Secchione. Il suo compito sarà quello di giudicare le coppie sulla prova trap: ogni duo dovrà scrivere un testo trap, inventare il testo, scrivere le rime e le barre. Mark decreterà il vincitore anche in base al look che hanno scelto. Ma chi è questo Mark The Hammer? Nome d’arte di Marco Agrata, un musicista e polistrumentista. Nella sua carriera musicale ha lavorato come chitarrista per la band che accompagna J-Ax ma tutti lo conoscono per il suo canale Youtube, Mark The Hammer. Le coppie hanno soddisfatto abbastanza Mark, nonostante alcuni errori e sbavature, ma tutto sommato sono riusciti a tirare fuori delle rime trap molto divertenti.

Mark The Hammer: curiosità sullo youtuber

Mark The Hammer è un musicista ma è diventato famoso grazie al suo canale Youtube che oggi conta circa 400 mila iscritti. Nei suoi video si parla poco di musica: ha iniziato con dei tutorial molto divertenti su diversi temi. Il filo conduttore dei suoi video è quello del creare creazioni con ironia e molto divertimento. Dopo un periodo di calma piatta, i suoi video sono diventati virali, tanto da contare milioni di visualizzazioni. Il suo pubblico di riferimento principale è quello più giovane, anche se viene seguito anche da molte persone fuori da questo target. Tra i suoi ultimi lavori la collaborazione per la creazione della sigla di Adrian

© RIPRODUZIONE RISERVATA