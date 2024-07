Mark Zuckerberg in Italia con il suo mega yacht da 300mln/ Prima tappa a Castellammare, poi direzione Napoli

Da un paio di giorni non passa inosservata la presenza di Mark Zuckerberg nell’arcipelago napoletano che – con la sua famiglia – si sta godendo il mare e le bellezze campane viaggiando a bordo del suo privatissimo mega yacht chiamato ‘Launchpad’ e che si stima che con i suoi oltre 118 metri di lunghezza valga qualcosa come 300 milioni di dollari. Il primo avvistamento del patron di Meta (l’azienda un tempo nota come Facebook e che oggi ha inglobato anche Instagram e WhatsApp) è stato allo Stabia Main Port di Castellammare di Stabia dal quale parrebbe che Mark Zuckerberg e famiglia siano salpati nella giornata di ieri alla volta di Napoli; anche se in un primo momento – e probabilmente sarà la prossima tappa – si credeva che si sarebbero diretti verso l’Isola d’Elba.

Il viaggio del quinto uomo più ricco del mondo (con un patrimonio stimato da Forbes attorno 137 miliardi di dollari) doveva essere assolutamente top secret, con tanto dell’obbligo di riservatezza sia per il personale di bordo che per gli addetti all’ormeggio castellammarese; ma è inutile dire che l’imponente yacht di Mark Zuckerberg ha attirato non poche attenzioni con centinaia e centinaia di fan che negli scorsi giorni si sono raccolti vicino al Main Port sperando di riuscire a rubare uno scatto (o un selfie) con il milionario.

Secondo quanto raccontano diversi quotidiani Mark Zuckerberg avrebbe sfruttato il porto di Castellammare per ormeggiare lo yacht e visitare – in un primo momento – gli scavi di Pompei e poi anche il cratere del Vesuvio prima di partire (e tornare) alla volta della splendida isoletta di Capri; mentre nei prossimi giorni si può ipotizzare che il suo noto volto – e l’imponente yacht – sarà riconosciuto tra le vie di Napoli città, da Piazza Municipio, al Maschio Angioino, passando anche per la Spaccanapoli e per Piazza del Plebiscito. Singolare che nonostante la segretezza assoluta del viaggio, una volta ripartito da Castellammare lo yacht di Mark Zuckerberg si è prodigato in una sonora strombazzata di clacson, accolta con applausi, saluti e grida dai curiosi raccolti al porto con il cellulare in mano.

Ma perché l’imbarcazione del CEO di Meta è così tanto costosa? Una risposta arriva da FanPage che racconta come a bordo possano salire fino ad un massimo di 26 persone, oltre all’equipaggio che ne conta altre 48; mentre sembra che Mark Zuckerberg per rendere più interessanti e agevoli i suoi viaggi si sia fatto costruire a bordo anche un cinema privato e un campetto da basket.











