Market solidale a Rozzano contro lo spreco alimentare/ Progetto Arca: “un aiuto concreto alle famiglie”

PROGETTO ARCA CON IL COMUNE DI ROZZANO: APRE IL MARKET SOLIDALE

È stato inaugurato mercoledì 11 ottobre il nuovo market solidale a Rozzano, alle porte di Milano: un progetto volto ad aiutare concretamente le famiglie in difficoltà per la crisi economica, il market solidale nasce dall’idea di Fondazione Progetto Arca assieme al Comune di Rozzano, con il contributo di Regione Lombardia e sostenuto da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Situato in via Oleandri a Rozzano, in un’ampia struttura di proprietà della Aler Milano, il nuovo supermercato “solidale” è stato messo a disposizione concedendo al Comune il comodato d’uso gratuito: presenti all’inaugurazione mercoledì il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti, il presidente di Fondazione Progetto Arca Alberto Sinigallia e i rappresentanti di tutte le realtà che partecipano al progetto solidale innovativo.

Sugli scaffali del market si trovano già alimenti di prima necessità: su tutti, pasta, pane, olio, alimenti per nomanti, prodotti in scatola, frutta e verdura fresca, oltre ai prodotti per l’igiene personale, la manutenzione della casa e la pulizia. Sarà possibile recarsi al supermercato di Rozzano dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle 18, mentre il mercoledì rimarrà aperto anche dalle 9.30 alle 13: attenzione, l’accesso per il momento è previsto solo su prenotazione.

I REQUISITI DI ACCESSO AL MARKET SOLIDALE DI ROZZANO

A spiegare come funziona ci ha pensato Progetto Arca nell’annunciare l’apertura del market solidale: «I singoli e le famiglie fruitrici vi potranno fare la spesa tramite una tessera personale assegnata secondo criteri oggettivi legati alla condizione socio-economica e in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Il valore minimo è di 300 punti a cui si aggiungono altri 50 punti per ogni ulteriore membro». La tessera personale prevede poi un sistema a scalare che lascia ad ogni nucleo familiare la piena libertà di fare la spesa e scegliere i prodotti in base al proprio fabbisogno effettivo, evitando in questo modo degli inutili sprechi.

Le famiglie beneficiarie al momento per il market solidale sono 500 con il programma di aiuto che ha una durata iniziale di 12 mesi, eventualmente rinnovabili per altri 6: l’obiettivo, spiega Fondazione Progetto Arca, è quello «di evitare il cronicizzarsi del bisogno e di dare a quante più persone la possibilità di usufruire dei servizi del market». Possono accedere automaticamente al market solidale tutti i cittadini in possesso di autocertificazione Isee inferiore a 6mila euro, mentre per i redditi fino a 10mila euro sono previsti altri criteri di accesso in relazione alle condizioni di indigenza e di urgenza.

“AIUTO ALLE FAMIGLIE E LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE”: IN COSA CONSISTE IL NUOVO MARKET SOLIDALE A ROZZANO

Come già anticipato, il market solidale di Rozzano nasce dall’impegno dell’amministrazione comunale in stretta sinergia con Fondazione Progetto Arca, ricevendo anche un importante finanziamento economico da parte di Regione Lombardia oltre a risorse provenienti dal programma di co-progettazione territoriale sostenuto da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo. «Il market solidale è il frutto di un grandissimo lavoro di squadra», spiega il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti durante l’inaugurazione, «ringrazio quindi tutti i soggetti istituzionali e associativi che si sono messi in gioco per il bene della nostra comunità. Quello che inauguriamo non è solo un luogo dove chi si trova in condizioni di povertà può procurarsi i generi alimentari necessari per andare avanti, è anche e soprattutto un posto dove la solidarietà si fa tangibile e dove continuare a diffondere la cultura della sostenibilità e della lotta allo spreco alimentare».

Una parte dei prodotti presenti sugli scaffali del market solidale arriva dal Banco Alimentare sempre dunque proseguendo la linea della lotta allo spreco alimentare: altri prodotti invece sono alimenti freschi che provengono da eccedenze della grande distribuzione e che verrebbero altrimenti smaltiti. «Dal nostro osservatorio sulle famiglie sia a Milano sia a Rozzano, in questi ultimi 3 anni abbiamo registrato un aumento del 20% delle richieste di aiuto alimentare», sottolinea il presidente di Fondazione Progetto Arca, Alberto Sinigallia. All’interno del market solidale saranno presenti ogni giorno volontari di Progetto Arca e assistenti civici del Comune, in modo da dare consigli sulla spesa equilibrata e fornendo supporto in caso di bisogno. «Questa nuova realtà, mai realizzata nel Sud Milano, mette a sistema lo sforzo congiunto delle Istituzioni con la cittadinanza attiva nel supportare le fragilità, in un’ottica di autonomia, responsabilità e dignità della persona. Una risposta concreta alla povertà alimentare, in cui è stato creato uno spazio di comunità con anche momenti di ascolto, e persone dedicate alla cura. Un’eredità luminosa dopo il buio del Covid», ha sottolineato il vice sindaco di Rozzano, nonché assessore alle politiche sociali Cristina Perazzolo.

IL PROGETTO “FOOD’S WAYS” PER GLI AIUTI ALLA POPOLAZIONE IN DIFFICOLTÀ

L’iniziativa del market solidale nasce all’interno del progetto “Food’s ways”, realizzato nell’ambito distrettuale visconteo Sud Milano: il progetto è sostenuto dalla Linea di azione “Co-progettazione territoriale”, promossa da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con la rete delle Fondazioni di Comunità attivate e sostenute da Fondazione Cariplo. Tale linea di azione è stata avviata nel 2021 con l’intento di promuovere l’emersione e il rafforzamento di reti composte da attori del pubblico e del privato sociale e l’elaborazione di progetti condivisi per il contrasto della povertà e della vulnerabilità.

Tutti questi progetti, come appunto il market solidale, puntano a ridurre la fragilità delle persone e delle famiglie, con una particolare attenzione ai nuclei familiari con figli minori e a quelli non ancora supportati dai servizi del territorio. Sono infine diverse le realtà che hanno contribuito alla realizzazione del market solidale, in particolare tutti i partner del progetto Food’s ways: Ambito Visconteo sud Milano, Croce Rossa Italiana Comitato dell’area Sud Milanese, Associazione Banco Alimentare della Lombardia Danilo Fossati Odv, Progetto Mirasole Impresa sociale; e Fondazione di Comunità Milano per l’azione di accompagnamento. A questi si aggiungono anche a vario titolo gli altri partner come Doppio Malto, Iper di Rozzano, Leroy Merlin, MARS, Osama, PENNY Italia e Repower.











