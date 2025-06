Marko Arnautovic, tentativo di furto in casa a Cantù: i custodi hanno avvertito le Forze dell'Ordine per segnalare l'accaduto con urgenza (22 giugno 2025)

MARKO ARNAUTOVIC, FURTO IN CASA: VIGILANTES FERITO ALLA TESTA

Brutte notizie per Marko Arnautovic. L’attaccante dell’Inter è stato protagonista nella notte tra sabato e domenica di un furto nella propria casa a Cantù, in provincia di Como, dove il centravanti austriaco vive da quando si è trasferito in nerazzurro.

Numero Unico di Emergenza 112 compie 15 anni/ Il progetto partito dalla Centrale Unica di Risposta di Varese

Due ladri hanno tentato di accedere all’interno dell’abitazione, protetto però da due guardie di sicurezza. Uno di questi vigilanti è rimasto ferito alla testa probabilmente con un bastone a seguito di una violenta colluttazione, avvenuta dopo che i malviventi si erano accorti della presenza della sicurezza.

MARKO ARNAUTOVIC, FURTO IN CASA: CUSTODI PROVVIDENZIALI

Marko Arnautovic, tentativo di furto in casa a Cantù. Nell’abitazione non era presente né il giocatore ex Bologna né la sua famiglia, ma i due custodi di nazionalità filippina, svelti ad avvertire le forze dell’ordine e a barricarsi in casa. Arrivati i carabinieri, i ladri sono scappati senza bottino.

Nervi tesi nel sindacato sullo sciopero di E-Distribuzione

Non ci sono aggiornamenti riguardo il destino dei malviventi, non si sa dunque se sono stati successivamente individuati e fermati. La cosa più importante è però la salute del povero vigilante, rimasto ferito nel tentativo di fermare i ladri mentre i custodi erano impegnati a chiamare i carabinieri.