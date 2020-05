Marlene Knaus e Brigit Wetzinger/ Mogli di Niki Lauda: i due grandi amori del pilota

Pubblicità

E’ stata certo una vita intensissima quella di Niki Lauda, dentro e fuori dalla pista. Il pilota austriaco, di cui ieri è occorso il primo anniversario dalla morte, infatti se al volante delle vetture di Formula 1 si è sempre distinto per uno stile freddo e calcolatore, nel privato Lauda ha avuto una vita sentimentale intensa ma affatto frutto di programmazione e calcolo. Due mogli e alcune relazioni extraconiugali, che gli hanno portato la gioia di diventare papà per ben cinque volte: ma soprattutto due grandi amori, come due donne eccezionali, pur diversissime da loro, che sono stati pilastri nella vita dello stesso Niki Lauda. La prima è Marlene Knaus, sposata nel 1976, modella e nipote del famosissimo ginecologo del metodo Ogino-Knaus: aristocratica e personaggio ben lontano dai riflettori dei rotocalchi pure come del mondo del Motorsport, fu fondamentale sostegno per Niki Lauda nei giorni del suo drammatico incidente al Nurburgring. Erano infatti sposati da appena 143 giorni quando il pilota di Formula 1 incappò in un tragico scontro sulla pista tedesca, da cui ne usci vivo per miracolo e riportando gravissime ustioni su tutto il corpo, oltre che numerosi problemi di salute: Marlene seppe stargli accanto in quesi giorni drammatici, come pure al momento di ritornare in pista.

BIRGIT WETZINGER, IL SECONDO AMORE DI LAUDA

Ma dopo due figli e la scoperta di un terzo nato da una relazione extraconiugale, il rapporto tra Marlene e Niki si deteriora: i due divorziano dunque nel 1991 e si attese fino al 2008 per seguire il secondo matrimonio dell’ormai ex pilota di formula 1. Il secondo grande amore di Niki Lauda fu Birgit Wetzinger, nata nel 1979 (30 anni di differenza dunque) e assistente di volo della Fly Niki, la compagnia che lo stesso austriaco aveva fondato nel 2003, una volta ritiratosi dalle corse automobilistiche. Sposati nel 2008 il matrimonio all’epoca fece gran scalpore anche per la grande differenza d’eta tra i due: ma oltre alle indiscrezioni e le male lingue, il loro rapporto sentimentale era più che mai solido e ricco di amore e rispetto. Tanto che nel 2005, a pochi mesi dall’inizio della relazione, la stessa Birgit donò a Niki Lauda un rene, a causa di una malattia che lo aveva colpito già da diversi anni (probabilmente sorta in seguito all’incidente del Nurburgring subito nel ’76). Da questa relazione poi nacquero nel 2009 due gemelli, Max e Mia: frutti di un amore che è durato davvero per lungo tempo. La stessa Brigit è stata vicina a Niki fino alla fine, giunta lo scorso 20 maggio 2019.



