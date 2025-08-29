Marlyne Barrett dice addio a Chicago Med: l’infermiera Maggie Lockwood non tornerà nella nuova stagione, fan sconvolti.

Marlyne Barrett dice ufficialmente addio a Chicago Med, la serie ambientata al Gaffney Chicago Medical Center, luogo dove ormai da diverse stagioni si susseguono situazioni di ogni tipo. Dunque, non vedremo più Maggie Lockwood, infermiera del pronto soccorso presente nella fiction sin dal 2015, anno di esordio. A dare il triste annuncio è stato Deadline, che si è limitato a spiegare che Marlyne Barrett lascia la serie per motivi personali, ma che per la gioia dei fan non esclude un ritorno nei prossimi anni o mesi.

Come finisce Il segreto di Isabelle Rai 1, anticipazioni/ Spiegazione finale thriller tratto da storia vera

Del resto, come accade in molte serie, alcuni attori sono costretti ad abbandonare per motivi personali e poi tornano ricucendo la trama intorno a loro. Ma cos’è successo davvero a Marlyne Barrett? Facciamo un passo indietro. Nel 2022 l’attrice aveva raccontato a People di avere un cancro alle ovaie e all’utero, una coincidenza decisamente angosciante, dato che anche il suo personaggio in Chicago Med aveva un tumore al seno. Pochi mesi dopo è arrivata la bella notizia e sempre a People aveva confessato di sentirsi molto bene ed essere guarita.

Il Paradiso delle Signore anticipa il ritorno in onda: Rai 1 corre ai ripari dopo i flop estivi/ Ecco quando

Marlyne Barrett e la malattia che aveva spiazzato tutti: “Ho un tumore al seno“

“È una celebrazione agrodolce perché impari a conoscere te stessa, dopo un’esperienza del genere“, spiegava Marlyne Barrett dopo la malattia, “Impari a conoscere di nuovo il tuo corpo, impari a conoscere te stessa, quindi festeggi con profonda gratitudine”. Durante il duro percorso, l’attrice aveva anche ammesso di essersi presa cura costantemente della sua salute mentale, tenendosi concentrata su sè stessa e sul suo star bene coinvolgendo anche le persone intorno a lei a sostenerla. Chiaramente, non ci è dato sapere se dietro alla decisione di abbandonare Chicago Med ci sia ancora una malattia, ma presto Marlyne Barrett potrebbe svelare i veri motivi sul suo addio.

Anticipazioni Watson fiction Canale 5, prossima puntata 26 agosto 2025/ Torna una vecchia conoscenza di John

Al momento Chicago Med vede solo due interpreti originari della serie. Si tratta di Oliver Platt, che interpreta il Dottor Charles e S. Epatha Merkerson, che veste i panni di Sharon Goodwin. Ma se alcuni attori abbandonano, ecco che ne tornano degli altri! Poco fa è stato annunciato anche l’arrivo di un vecchio membro del cast, Nick Gehlfuss, che si ripresenterà nella stagione di Chicago Med 11. Quest’ultimo, presente nel lontano 2015, interpretava il Dott. Will Halstead.