Maro è fidanzata? Portogallo, Eurovision 2022/ Il gossip e un giallo sul “matrimonio finito”…

Con la sua canzone, Maro è tra i cantanti dell’Eurovision 2022 che ha più colpito, anche per questo è cresciuta la curiosità anche riguardo la sua vita sentimentale. Ma si sa poco o nulla di un fidanzato, quindi se sia impegnata o meno. Molto riservata su questo aspetto, l’artista che rappresenta il Portogallo, all’anagrafe Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca, non ha recentemente parlato delle sue relazioni, del resto si è interamente dedicata alla sua musica. Stando ad alcuni siti stranieri di gossip, sarebbe stata segnata dall’attenzione mediatica che hanno avuto le sue precedenti relazioni.

Ci sono poi media che le attribuiscono un matrimonio Joao Gilberto, uomo con cui avrebbe collaborato per alcune canzoni e da cui si sarebbe separata poco dopo. Le ragioni della separazione sarebbero ignote, anche perché i due avrebbero tenuto per loro l’informazione. In realtà, non ci sono riscontri, anche se Maro, quando si tratta della sua vita privata, mantiene sempre un basso profilo.

Maro, Eurovision Portogallo fidanzata? In Saudade parla di un amore finito…

Proprio per questo motivo è facile che proliferino indiscrezioni non confermate. Neppure spulciando la sua pagina Instagram si possono trarre indizi riguardo la sua vita sentimentale, visto che è interamente dedicata alla sua attività artistica e musicale. Nella sua canzone, Saudade, portata all’Eurovision 2022 Maro, che l’ha scritta e prodotta con John Blanda, ricostruisce un profondo stato emotivo di malinconico desiderio per una persona lontana, distante. Sembra parlare di un amore finito, della difficoltà di andare avanti e della necessità di sfruttare il tempo proprio per riuscirci. Forse proprio dalla sua musica possono arrivare i migliori indizi riguardo la sua sfera sentimentale. Ma anche questa è caratterizzata da quell’alone di mistero che accompagna la sua vita privata.

