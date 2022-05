Maro, Portogallo: chi è? Eurovision 2022/ “Saudade, Saudade”: significato canzone

Le curiosità e significato della canzone “Saudade, Saudade” con il quale Maro partecipa all’Eurovision 2022

Tra gli artisti in gara all’Eurovision 2022 merita di essere menzionata Maro del Portogallo che parteciperà con il brano Saudade, Saudade. Il brano scelto per la competizione è una scelta sentimentale. Racconta di un amore ormai perduto e delle incredibili sofferenze che l’animo umano può patire a causa della mancanza d’affetto e della nostalgia di un amore. Tra note uniche nella loro leggerezza e parole leggere e sensibili, racconta la pesantezza dell’incertezza, del non capire quali possano essere le parole e le azioni giuste per riconquistare un amore o superare il dolore della perdita.

Eurovision 2022, chi è Maro e la scelta di diventare cantante

Alla tenera età di 19 anni Maro si rese conto che voleva dedicarsi alla musica a tempo pieno chissà se si aspettava di arrivare all’Eurovision 2022. Laureatasi al Berklee College of Music nel 2017, la cantante ha preso la decisione difficile di trasferirsi a Los Angeles invece di tornare a casa in Portogallo. Nel suo primo anno a Los Angeles l’artista ha pubblicato sei album autoprodotti e scritti di proprio pugno. Durante questo periodo attraverso il suo account Instagram ha attirato l’attenzione del vincitore del Grammy, Jacob Collier, che l’ha invitata a unirsi alla sua band di debutto in tournée come cantante e strumentista in primo piano. Maro ha supportato Jessie J, Fatai e sta attualmente aprendo per il tour europeo di Charlotte Cardin. Il giovane artista portoghese si è detto entusiasta di poter portare il proprio bagaglio musicale sul palco di Torino così da poter dimostrare quanto la musica portoghese possa avere una valenza internazionale. La sensibilità della sua musica è pronta a scalfire anche l’animo più duro, come chiarito dallo stesso artista che ha dichiarato di voler emozionare ed emozionarsi in questa incredibile occasione musicale, unica nel suo genere sia per il format che per la notorietà.

Il video di Maro in Saudade, Saudade per l’Eurovision 2022

