Marocco, attivista femminista condannata a due anni di carcere per una t-shirt provocatoria: l’ennesimo caso di limitazione della libertà di espressione oltre che di negazione dei diritti delle donne e di estremizzazione della fede religiosa, come avviene oramai in diverse parti del mondo, arriva dallo stato nordafricano e fa riferimento a dei fatti risalenti a un mese fa. A fare le spese dell’iniqua legge applicata da un tribunale di Rabat è stata Ibtissam Lachgar, 50enne psicologa clinica marocchina, ma nota anche per il suo attivismo a favore delle posizioni femministe. La colpa? Una maglietta che riportava la scritta “Allah è lesbica” è che le è costata l’accusa di “offese all’Islam” e una condanna a due anni e mezzo di carcere.

IBTISSAM LACHGAR, MINACCE E CYBERBULLISMO MA LE AUTORITA’…

A riportare nelle ultime ore la notizia della condanna dell’attivista in Marocco è stato il quotidiano ‘il Foglio”, anche se lo scorso agosto aveva parlato già dell’arresto il sito di Italia Informa, spiegando che tutto era nato da un post pubblicato sui social da Ibtissam Lachgar e in cui, accanto alla t-shirt incriminata, accusava l’Islam definendolo “fascista, fallocratico e misogino” e puntava il dito proprio contro l’ennesimo stato teocratico (ricordiamo che si tratta di un Paese dichiaratamente confessionale) in cui la religione viene usata come arma per limitare la libertà di espressione e controllare la vita delle persone, in particolare le donne che, come ricordano le persone che oggi condannano l’assurda pena inflitta alla 50enne, sono le più vessate da questa deriva oscurantista.

MAROCCO, DONNE VESSATE TRA SOCIETA’ MASCHILISTA E LEGGI RELIGIOSE

In Marocco, peraltro, Ibtissam Lachgar è da tempo un personaggio scomodo e nel mirino delle autorità religiose: cofondatrice del ‘Movimento Alternativo per le Libertà Individuali’, proprio negli ultimi tempi aveva denunciato il moltiplicarsi di minacce di morte online e un cyberbullismo ai limiti del linciaggio, con tanto di richieste di “lapidazione” da parte dei più ferventi sostenitori religiosi. Non solo, la psicologa aveva pure denunciato l’immobilismo delle autorità locali di fronte a questa campagna d’odio e che, a suo dire, l’avevano lasciata esposta non casualmente a queste aggressioni sui social. D’altronde non è una novità che pure in un Paese come il Marocco in continua oscillazione tra lodevoli spinte progressiste e un radicato conservatorismo religioso e sociale, le criticità siano all’ordine del giorno: basti pensare alla poligamia, regolata per legge, la sproporzione in termini di diritti e anche economica tra i due sessi e in cui “minare la religione di Stato” è un reato punibile fino a due anni e multe salatissime.