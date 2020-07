Marocco, Coronavirus: boom contagi/ 308 nuovi casi: stato d’emergenza fino ad agosto

La pandemia di Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero per numerose settimane e l’emergenza epidemiologica, in certi angoli del mondo, continua a imperversare senza soluzione di continuità. È il caso, ad esempio, del Marocco, dove si sono registrati 308 nuovi contagi nelle ultime ventiquattr’ore, con un incremento significativo rispetto ai 228 test positivi del giorno antecedente e ai 164 di quarantott’ore prima. Il ministero della Salute di Rabat ha reso noto che sono saliti quindi a 15.079 i contagiati in landa marocchina sin dal primo caso, individuato a marzo. I guariti complessivi sono invece 11.447 e il tasso di guarigione si attesta al 76%, secondo quanto riferito da Hind Ezzine, capo del servizio di malattie epidemiche presso il dipartimento di epidemiologia del ministero della Salute di Rabat. Intanto, il Governo del Marocco ha detto sì alla proroga dello stato d’emergenza sanitario di un mese, sino al prossimo 10 agosto. La motivazione è da ricercarsi nel fatto che, mantenendo in vigore tale allerta, il Governo è autorizzato all’adozione di provvedimenti eccezionale attraverso semplici decreti: esattamente quanto accaduto nei mesi passati in landa spagnola, con lo stato d’emergenza costantemente prolungato dal Parlamento. Nel frattempo, i confini della nazione rimangono chiusi, nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19.

