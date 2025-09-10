La Vita in Diretta è tornata sul giallo di Marostica, ascoltando la mamma della donna accoltellata dall'ex marito, nonché la sua salvatrice

Torna sul giallo di Marostica il talk di Rai Uno, La Vita in diretta, ricordando il dramma della 42enne accoltellata nella sala slot da parte del suo ex marito. L’uomo, già in carcere per aver aggredito e malmenato la stessa donna, si è recato sul luogo di lavoro della sua ex e ha iniziato ad accoltellarla. È stato solo grazie all’intervento di Roberta, presente nella sala, se la vittima è ancora in vita.

La Vita in diretta ha parlato proprio con quella che è già stata ribattezzata un’eroina, che ha raccontato: “È dura, perché adesso sto realizzando ciò che ho fatto e anche cosa avrei potuto rischiare, visto che non ho realizzato che quest’uomo aveva un coltello. Io vedevo sangue, i capelli biondi insanguinati, vedevo lei che implorava e questo qua”.

Quindi ha ricordato come sono andati i fatti: “Lui è entrato nel bar e ha iniziato ad accoltellarla, soprattutto al viso: ha cercato di sfregiarla. Ho l’immagine di Fernanda stesa a terra che alza le mani verso di me e mi dice di aiutarla: ‘aiutami, aiutami’, piangendo”.

MAROSTICA, ACCOLTELLATA DALL’EX: IL RACCONTO DELLA SALVATRICE

A quel punto Roberta, la salvatrice di Marostica, si è guardata attorno e “vedendo che nessuno interveniva mi sono fatta forza e sono andata ad aiutarla. Mi sono messa davanti, ho alzato le mani con Fernanda attaccata a me dietro la schiena che mi implorava. Le ho detto poi di mettersi dietro a una macchina, di modo che fosse protetta, mentre lui l’ho messo in modo che, se i carabinieri fossero entrati dalla porta, lo avrebbero preso di spalle. In quel momento mi sono resa conto che ero piena di sangue, il mio vestito era macchiato dal sangue di Fernanda, e mi sono sentita sola”.

Quando poi è finito tutto, “Fernanda mi ha detto: ‘Roberta sei un angelo’”. Poi aggiunge e conclude: “Non è importante quel che ho fatto, è quello che andava fatto. In quel momento è stato l’istinto di aiuto: la situazione è stata irreale, surreale, un film horror forse non rende l’idea. Sono stati minuti interminabili, cercavo solo di prendere tempo fino all’arrivo dei soccorsi”.

La Vita in diretta ha potuto parlare anche con la mamma della 42enne di Marostica, che ha raccontato: “Mia figlia è viva grazie alla signora che l’ha assistita, altrimenti sarebbe al cimitero. Me l’ha sfregiata, quelle cicatrici non andranno via. Adesso è chiusa in sé, ha sempre quella scena davanti agli occhi e per i figli vedere la mamma in quelle condizioni… non fanno altro che piangere”.

MAROSTICA, ACCOLTELLATA DALL’EX: I PRECEDENTI GRAVISSIMI

E ancora: “Lei ha cercato di andare avanti, ha tolto il padre ai figli, ma lui è una bestia. In passato le ha rotto il setto nasale, la mandibola, le costole. Lui è stato in prigione perché le ha ustionato il viso, le ha tirato addosso la pentola della pasta con dentro l’acqua bollente: è già stato in prigione nel 2020-2021”.

Sul fatto che nessuno abbia aiutato la figlia all’interno della sala slot machine: “Gli altri non l’hanno aiutata? Non si fa così. Devo ringraziare quella signora, se no mia figlia oggi non ci sarebbe più. Speriamo che ora la giustizia faccia il suo corso, perché lui è recidivo, non è la prima volta”.

Quindi ha concluso, ribadendo il concetto: “Dobbiamo ringraziare Roberta: è stata coraggiosa ed è una forza della natura. Se non ci fosse stata lei, sarebbe al cimitero. L’importante è che oggi lui è in galera, basta! Non è un essere umano, è una bestia. L’importante è che mia figlia adesso sia libera, e che si riprenda fisicamente e psicologicamente”.

MAROSTICA, ACCOLTELLATA DALL’EX: IL COMMENTO DI BRUZZONE

Infine il commento di Roberta Bruzzone, nota criminologa, ospite in studio a La Vita in diretta, che ha voluto sottolineare una cosa:“Quell’uomo viene descritto come imponente dal punto di vista fisico, quindi lei (la soccorritrice, ndr) si è presa un bel rischio. Siamo convinti che lei non abbia avuto esitazioni e non abbia avuto paura, per fortuna, salvando la vita. Credo sia un po’ una fotografia dei nostri giorni – ha aggiunto sul fatto che nessuno sia intervenuto –. Vediamo quello che succede anche in rete con atteggiamenti miserabili: erano una trentina, avrebbero potuto agilmente fermarlo e invece sono scappati, addirittura hanno filmato ciò che stava avvenendo, ma nessuno si è fermato a intervenire e bloccarlo”.

Credo che dovremmo interrogarci. Non vorrei che alla base di questa reazione vigliacca vi sia anche una certa tolleranza nei confronti della violenza maschile: io mi auguro che non sia così, ma me lo pongo questo interrogativo”. Un dubbio lecito, tenendo conto che solo una donna è intervenuta in difesa di un’altra donna: un atteggiamento encomiabile il suo, un po’ meno quello degli altri presenti.