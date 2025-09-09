Parla Ferdinanda, la donna accoltellata dall'ex marito a Marostica: "4 anni fa mi ha rovinato il viso con l'acqua bollente, ho sporto tante denunce…"

È molto provata, ma è tornata a casa Ferdinanda, la donna accoltellata a Marostica dall’ex marito, a cui è stato convalidato il fermo oggi. Una tragedia sfiorata ma annunciata la sua, visto che da anni era vittima delle angherie dell’uomo, ma fortunatamente si è salvata, anche grazie all’intervento di una donna nella slot machine dove si trovava.

L’ultima denuncia risale a nove mesi fa, ma l’uomo era stato già in carcere. “L’ultima volta, quando si è decisa a lasciarlo, le ha ustionato il viso, causandole una ustione di primo grado, è finito in carcere, ma gli hanno dato tre mesi e poi è finito ai domiciliari; quindi, dopo sei mesi era libero di circolare. Aveva solo un allontanamento, che poi è stato revocato, ma continuava a minacciarla”, ha raccontato la mamma di Ferdinanda a Dentro la notizia.

“Non la lasciava vivere, mia figlia aveva paura. La picchiava, rompeva i piatti in testa”. I due figli hanno assistito alle violenze, anche per questo si decise a lasciarlo nel 2021, ma l’ex marito continuava ad assillarla. “Mia figlia ha cicatrici che si porterà a vita”, ha concluso la mamma del tentato femminicidio di Marostica.

FERDINANDA DOPO L’AGGRESSIONE A MAROSTICA

Ma ai microfoni del programma ha parlato anche la vittima dell’aggressione, che avrebbe dovuto rendere un’intervista in diretta, ma poi ha cambiato idea, perché non vuole mostrarsi ferita. “Stavo conteggiando i soldi in cassa del bar. L’ho visto avvicinarsi al bancone, poi ha uscito il coltello e si è avventato su di me. Per istinto ho messo le mani avanti e sono scappata nell’altra sala, ma lui mi ha preso con i capelli e mi ha accoltellato al viso. Posso dire di sentirmi miracolata”, ha raccontato nell’intervista registrata.

Ferdinanda ha ringraziato la donna che l’ha salvata: “Non so dove sarei senza di lei. Ha tentato di proteggermi, mi ha fatto nascondere dietro le macchine, si è messa davanti. Anche lei ha rischiato, le diceva di togliersi altrimenti avrebbe ammazzato anche lei. Lei provava a calmarlo, è stata brava su questo. Io a terra imploravo aiuto”.

Questo episodio è l’ultimo di una lunga serie: “Sono più di 10 anni che andiamo avanti così, ho fatto tante denunce. Non si è mai rassegnato alla separazione. Non ho mai voluto un euro, volevo solo che mi lasciasse in pace. Mio figlio ha denunciato il padre perché non sopportava più come mi trattava. Lui voleva farmela pagare. Ora voglio giustizia”.