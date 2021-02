Marotta e Ausilio positivi al Covid/ Inter, anche Antonello ha il Coronavirus

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Inter rende noti cinque casi di positività al Covid-19, tra cui di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Un membro dello staff tecnico (nome non comunicato per motivi di privacy) e di quattro dirigenti: l’amministratore delegato Sport Giuseppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio, l’amministratore delegato Corporate Alessandro Antonello e il legale del club, l’avvocato Angelo Cappellini. Come da regolamento, la squadra resta quindi in isolamento fiduciario al Suning Training Center di Appiano Gentile. Questo il comunicato: “I due amministratori delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio, il legale del club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico positivi al Covid-19”.

COMUNICATO INTER: MAROTTA E AUSILIO POSITIVI AL COVID-19

Torna dunque il Covid all’Inter, anche se non coinvolge i giocatori in questa fase. Potrebbe esserci in tal senso preoccupazione soprattutto per la positività del membro dello staff tecnico, che evidentemente può avere maggiori contatti con la squadra rispetto ai dirigenti. La squadra nerazzurra aveva passato un momento critico con il Covid-19 a ridosso del derby d’andata, che era stato infatti affrontato con diverse assenze proprio a causa del Coronavirus. Un girone dopo, proprio a seguito della netta vittoria della partita di ritorno contro il Milan, riecco affirare l’incubo del Covid-19 in casa nerazzurra. Per l’Inter è scattato come da prassi l’isolamento fiduciario, che per la squadra sarà alla Pinetina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA