Marquez falcia Oliveira e si frattura mano/ Video incidente MotoGp: penalità e fischi

Follia di Marc Marquez durante il Gran Premio del Portogallo di MotoGp a Portimao. Il pilota della Honda ha provocato il caos in curva 3 a causa di un errore in fase di staccata: ha travolto l’Aprilia RNF di Miguel Oliveira, poi ha pizzicato la Ducati Pramac di Jorge Martin. Oliveira è stato colpito a schiena e gambe: è rimasto dolorante a terra, poi è stato trasportato al centro medico per i controlli del caso, ma ha riportato solo una forte contusione alla gamba destra. Anche Martin si è fatto male, perché si è rotto un dito del piede. Si è infortunato anche Marquez: gli è stata diagnosticata una frattura del primo metacarpo della mano destra, quindi potrebbe saltare la gara di Termas de Rio Hondo.

Dovrà effettuare esami più approfonditi nelle prossime ore, ma se dovesse comunque riuscire a prender parte alla gara dovrà scontare un doppio long lap penalty perché ha ricevuto una sanzione. La FIM, infatti, ha deciso di punire Marquez per il brutto incidente in Portogallo e la penalità resterebbe pendente e da scontare alla prima gara a cui parteciperà.

INCIDENTE MARQUEZ OLIVEIRA: BUFERA SULLO SPAGNOLO

Il pubblico portoghese non ha apprezzato l’errore di Marc Marquez, infatti lo ha fischiato quando è rientrato ai box. Durissimo il commento di Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia: «Fin quando non li penalizzano continueranno a fare così. È un brutto esempio per i giovani». Dopo l’incidente il pilota spagnolo si è scusato con i tifosi e ha fatto pure mea culpa ai microfoni di Sky: «Ho fatto un errore, non era mia intenzione. Mi scuso con Miguel e il suo team, l’importante è che lui stia bene». Stando alla sua ricostruzione, il problema risiede nel fatto che ha dovuto fare un grande bloccaggio perché aveva scelto la gomma dura: voleva andare a sinistra, ma non ha potuto sollevare la moto, quindi è riuscito ad evitare Martin, ma non Oliveira. Quest’ultimo, dopo i controlli al centro medico, si è scagliato contro Marc Marquez: «Ho un po’ di dolore alla gamba destra, ma niente di rotto fortunatamente. Ho visto il replay, è stato strano come incidente e Marquez era oltre i limite. Ha evitato Martin, poi c’ero io davanti. Non credo abbia avuto un problema tecnico».

