Marracash, con Elodie è davvero finita?/ “Difficile spiegare il nostro rapporto”

Trovare la persona giusta a volte non è semplice, ma anzi si finisce per allontanarsi da qualcuno a cui teniamo anche per semplici questioni di principio. Ed è per questo che a volte il sentimento non si spegne nemmeno quando la relazione si è chiusa e si è provato a ricostruire la propria vita con un altro/a. Ne sanno qualcosa Elodie e Marracash, che avevano collaborato per l’ultimo album di lui nonostante si fossero già lasciati proprio perché desideravano che il loro rapporto non terminasse con rancori da entrambe le parti. Il loro amore, però, a distanza di mesi dal loro addio, potrebbe non essere del tutto finito.

Almeno per ora nessuno dei due preferisce sbilanciarsi sulla natura del loro rapporto, forse anche per timore di restare ferito, ma il riavvicinamento sembra essere piuttosto evidente. Fino a qualche mese fa era stata l’ex concorrente di “Amici” l’unica a dire parlarne, anche se trincerandosi dietro un sibillino “il nostro amore non è finito, si è trasformato“, mentre ora è stato il rapper a lasciare la porta aperta in modo nemmeno troppo velato.

Marracash ed Elodie: è ancora amore? Forse sì

Il rapper, come sa chi lo conosce bene, non ha voluto lasciarsi andare a toni eclatanti in merito al legame che attualmente ha con Elodie, ma certamente definirla ex potrebbe essere un po’ troppo azzardato. “Il nostro rapporto esiste ancora – ha detto ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ -. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite“.

Difficile spiegare quindi, almeno a parole, la loro situazione, ma quello che è certo è che per loro stare lontani l’uno dall’altra sembra essere quasi impossibile. Una presa di posizione importante, soprattutto perché arriva a distanza di mesi dalla love story che sembrava essere nata tra la cantante e il modello Davide Rossi. In certi casi di fronte all’amore non si comanda, come ha evidentemente fatto capire “Marra”: ” Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene“.

