Marracash, dichiarazione d’amore per Elodie/ “La cantante italiana più fregna”

Marracash non nasconde più i propri sentimenti e li mostra anche sui social. Il rapper che, finora, si era limitato a ripubblicare le storie della fidanzata Elodie Di Patrizi condividendo solo le foto per il successo ottenuto con il singolo “Margarita”, si lascia andare condividendo non solo una foto inedita scattata durante un viaggio in Kenya, ma scrivendo quella che potrebbe essere sicuramente considerata una moderna dichiarazione d’amore per la fidanzata. Nella foto che poi Elodie ha pubblicato a sua volta, i due cantanti sono in Africa, con un look selvaggio e adatto al luogo. “Sono su un Defender in Kenya con la miss cantante italiana più fregna, ah”, scrive Marracash marcando il territorio e sfoggiando, al tempo stesso, l’indiscutibile bellezza della sua fidanzata con cui ha trovato una stabilità sentimentale.

ELODIE E MARRACASH INNAMORATI: “IL GOSSIP? MEGLIO QUESTO CHE…”

La storia d’amore con Elodie Di Patrizi ha esposto Marracash al gossip a cui non era sicuramente abituato. Diversamente dalla fidanzata che, sin dalla sua partecipazione ad Amici, è sempre stata al centro di rumors sulla sua vita privata, Marracash ha sempre conquistato le copertine dei giornali per la sua musica. Nonostante tutto, però, non rinnega il gossip, ammettendo di apprezzare comunque quello che sta accadendo. “Il gossip fa un po’ strano, ma fa anche simpatia, mi fa sorridere e se posso dirti, meglio questo genere di gossip che è comunque autentico, piuttosto che farsi fotografare accarezzando cagnolini o cercando il dissing forzato con altri, è una cosa naturale come tutte le cose che mi riguardano“, ha dichiarato il rapper in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage. La storia d’amore con Elodie, dunque, fa parte della rinascita di Marracash che ha intenzione di godersi tutto, anche il gossip.

