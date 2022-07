Marracash “Elodie fidanzata? Rapporto non si può incasellare”/ Lei “Innamoratissima”

Elodie e Marracash: ancora legati dopo la fine della loro relazione

Elodie e Marracash sono stati insieme dal 2019 al 2021. La loro storia d’amore è terminata nell’estate 2021, ma i due hanno continuato a lavorare insieme: Elodie appare nel video di “Crazy Love” di Marracash e sulla copertina dell’album “Noi, loro, gli altri” del rapper.

Elodie "Tossicodipendenza di mia madre? Non l'ho giudicata"/ "Un figlio? Ci penso…"

“Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”, ha dichiarato il rapper parlando del video di “Crazy Love”. Negli ultimi giorni due artisti sono tornati al centro del gossip. Elodie è stata avvistata al concerto di Marracash allo Stupinigi Sonic Park di Torino dove, da sotto il palco, lo riprendeva con il cellulare.

Elodie: “Un figlio? Ci penso perchè ho 32 anni ma non lo desidero”/ “Magari adotterò”

Marracash: “Elodie? La gente è abituata a incasellare tutto”

Nell’ultima puntata de “La Confessione” di Peter Gomez, Elodie ha detto senza mezzi termini: “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita… Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”.

La cantante ha anche spiegato l’importanza che ha avuto il rapporto con Fabio Bartolo Rizzo, vero nome del rapper: “Lui è rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv… Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui”. In una recente intervista al Corriere della Sera, Marracash ha confermato il forte legame che ancora lo unisce alla ex fidanzata: “Come ho già detto, il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto”.

Elodie: "Marracash? La persona che amerò di più in tutta la mia vita"/ "Ho capito..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA