Marracash: “Elodie mi ha ridato fiducia”/ “Tour annullato? C’è gente che rischia…”

Marracash si lascia andare e, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia, parla della storia d’amore con Elodie e del suo lavoro. Accanto all’ex allieva di Amici, Fabio Bartolo Rizzo, vero nome di Marracash, confessa di aver ritrovato quella fiducia persa dopo la fine della sua ultima storia d’amore. Dopo aver definito Elodie “molto importante”, il rapper aggiunge: “Dopo l’ultima brutta esperienza, io ero reticente a buttarmi in una nuova storia, ma lei mi ha ridato fiducia. Mi ha restituito la capacità di fidarmi degli altri, di mettermi nelle mani di qualcuno. E di cominciare a costruire qualcosa. Sono stato fortunato”. Dopo essersi incontrati grazia alla canzone Margarita, i due si sono innamorati ed oggi sono sempre più felici e uniti.

MARRACASH: “TOUR ANNULLATO? BISOGNA ACCETTARLO E SUPERARE GLI EGOISMI”

Il 2020 sarebbe dovuto essere l’anno del “tour più importante” per Marracash che, a causa dell’emergenza coronavirus, ha dovuto annullare. “Me ne sono fatto una ragione, c’è gente che rischia la salute e il lavoro, bisogna accettarlo e superare gli egoismi”, ha spiegato il rapper che sta lavorando per regalare concerti ancora più belli ai fans quando la quarantena finirà. Nonostante il successo e la popolarità, Marracash è rimasto il ragazzo di sempre, quello cresciuto nella periferia milanese dove ancora vive. “In Barona ci vivo ancora. Perché il passato non si scorda mai”, ha dichiarato l’artista, “Crescere in periferia ti insegna a trovare il bello anche nel brutto”, ha aggiunto. E’ un momento sereno, dunque, per Marracash che parla con emozione della sua bellissima compagna e del suo splendido lavoro.



