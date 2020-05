MARRACASH, FIDANZATO ELODIE/ Lei: “Inizialmente non mi era simpatico, poi…”

Pubblicità

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me, Elodie ha parlato del successo del brano “Margarita”, che le ha permesso di conoscere il suo attuale fidanzato, il rapper Marracash: «È stato un pezzo per me importante sia lavorativamente che sentimentalmente. È uno dei pezzi a cui sono più legata, ha generato molte cose nella mia vita, tra cui Fabio».

«Inizialmente non mi era simpatico, ma era un pregiudizio stupido. Appena l’ho conosciuto ho cambiato idea immediatamente», ha spiegato Elodie nel salotto di Caterina Balivo, con la cantante che ha poi parlato della reazione dei fan: «Erano tutto felici, quando qualcuno è innamorato si genera felicità. Poi ci somigliamo molto, la nostra non è una coppia strana». Poi sul futuro della coppia: «Se diventerò presto mamma? Io non mi sento pronta ad avere figli, mi sento ancora piccola». (Aggiornamento di MB)

LA STORIA D’AMORE TRA MARRACASH ED ELODIE

Tra Elodie Di Patrizi e Marracash, a distanza di un anno dalle prime foto che li vedevano insieme, sono sempre più uniti e innamorati. La coppia che ha trascorso insieme la quarantena tra liti e discussioni come è accaduto alla maggior parte delle coppie, ha recentemente festeggiato il compleanno del rapper. “Guardate quanto è bello questo qua! Auguri amore mio”, ha detto Elodie in una storia pubblicata su Instagram nel giorno in cui il fidanzato ha compiuto 41 anni. Nonostante gli undici anni di differenza, tra i due artisti, l’amore procede a gonfie vele anche se non mancano le incomprensioni dovute soprattutto ai caratteri complicati di entrambi. In una recente intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, infatti, la cantante che ha trovato il successo partecipando ad Amici, ha detto: «Abbiamo avuto delle discussioni, come tutti».

MARRACASH ED ELODIE: “HO CAPITO CHE MI PIACEVA SUL SET”

A parlare più apertamente della loro storia d’amore è soprattutto Elodie che, in Marracash, nonostante la differenza d’età, ha trovato la sua metà della mela, l’uomo che la rende ogni giorno felice. Raccontando il giorno in cui è scattata la scintilla, la cantante ha svelato di averlo incontrato grazie alla musica e di aver capito di provare qualcosa per lui per l’imbarazzo che provava ogni volta che gli stava vicino. «Grazie alla musica ci siamo incontrati» – ha raccontato Elodie a Vanity Fair – «Sul set ho capito che lui mi piaceva perché ero imbarazzata, per me è una cosa rara. Quindi l’ho invitato a cena, senza pensieri, per conoscerlo». Da quell’incontro è passato un anno ed oggi, la coppia è sempre più unita e solida.



