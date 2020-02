Marracash, fidanzato Elodie/ “Il rapporto più bello”, su Coronavirus “stupida follia”

Quello attuale è un periodo particolarmente fortunato per Marracash, sia sul piano professionale che privato. Fidanzato con la cantante Elodie – questo pomeriggio ospite di Verissimo -, il rapper è attualmente protagonista sulla scena musicale con il suo ultimo album, uscito lo scorso ottobre, dal titolo “Persona”. Nelle passate ore ha regalato ai suoi fan una piacevole sorpresa, pubblicando un video per ogni traccia del suo ultimo lavoro discografico. Tutti i mini filmati realizzati in bianco e nero, sotto attualmente disponibili sia sul canale Vevo di Marracash che su Youtube come annunciato dall’artista nelle sue Instagram Stories. Se sul piano professionale tutto procede per il meglio, con continue soddisfazioni e riconoscimenti, lo stesso vale anche per la sfera privata. Molto schivo, lui, nel parlare della sua relazione con Elodie, è stata però quest’ultima anche recentemente a rilasciare una interessante intervista al settimanale Grazia nella quale ha parlato del periodo “bellissimo” anche per via di una relazione serena che ha contribuito a legare sempre di più i due artisti. La sua assenza durante il Festival di Sanremo che ha visto protagonista proprio Elodie con Andromeda aveva fatto borbottare il malpensanti ma a zittire prontamente il gossip era stata la sua presenza nel corso dell’ultima serata della kermesse, quando Marracash aveva raggiunto la sua bella in albergo per sostenerla anche dal vivo. La scelta di non farlo nelle precedenti serate era stata dettata dalla decisione di non volerla distrarre in quel momento importante della sua carriera. Un gesto d’amore decisamente sentito.

MARRACASH, FIDANZATO ELODIE: LA LORO RELAZIONE

Per Marracash ed Elodie galeotto fu il set del video di Margarita. A fare il primo passo fu proprio la cantante romana cresciuta negli ultimi anni a Lecce: “Sul set del video di Margarita ero in costume, ballavo. Lui mi metteva a disagio. La sera poi gli ho scritto un messaggio per invitarlo a cena”, aveva raccontato lei di recente a Grazia. I due si ritengono molto simili sebbene abbiano un modo di esternare le cose in maniera differente. Dopo le prime uscite tra i due cantanti è scoppiato l’amore. Come è riuscito a conquistare Elodie? Indubbiamente credendo in lei. “E lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato”, ha commentato la cantante. Se lei vive restando con i piedi ben saldi per terra, lui di contro guarda lontano. Ma cosa sono Marracash ed Elodie? E’ ancora lei a sbilanciarsi asserendo: “Siamo amanti, amici, nemici, siamo tutto. Quello con lui è il rapporto più bello della mia vita”. Fabio Bartolo Rizzo – questo il vero nome del rapper – è riuscito a farla sentire “leggera” nonostante i suoi 30 anni. Intanto l’artista guarda anche ai suoi prossimi impegni a partire dal tour che lo vedrà presto impegnato in giro per l’Italia. Si parte da Jesolo, in Veneto il 28 marzo. E a chi gli domanda se per caso la sua prossima tournée rischia di essere bloccata a causa del Coronavirus, lui replica seccamente su Twitter: “Manca un mese. Mi auguro che questa stupida follia collettiva sia finita per allora. Anche perché sennò andiamo in bancarotta come Paese!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA