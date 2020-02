Marracash, fidanzato Elodie/ Oggi all’Ariston? Lei “Mi ha detto che..” (Sanremo 2020)

Marracash sarà oggi all’Ariston per sostenere la fidanzata Elodie nella serata finale del Festival di Sanremo 2020? La cantante aveva rivelato che il rapper l’avrebbe raggiunta proprio sabato, per non “distrarla” troppo. E lo ha confermato anche a “La Vita in Diretta”, visto che Lorella Cuccarini non si è lasciata sfuggire l’occasione di parlare di Marracash. La conduttrice le ha chiesto chi è stata la prima persona che ha ascoltato dopo la prima esibizione a Sanremo 2020. Elodie ha quindi raccontato che la prima telefonata è stata proprio a Marracash: «Ho chiamato il mio fidanzato, beh è normale». E quindi ha spiegato che il rapper la raggiungerà oggi a Sanremo: «Ora non c’è. Mi verrà a trovare dopo perché devo concentrarmi. Se c’è lui poi mi distrae perché voglio stare con lui», aveva dichiarato venerdì. E dunque in questa prima parte della kermesse Marracash ha dovuto sostenere a distanza la fidanzata. «È molto orgoglioso, fa il tifo per me». Elodie ne ha approfittato anche per sottolineare quanto sia felice del momento della carriera del fidanzato.

Elodie è “felice di essere al suo fianco”, e il suo fidanzato Marracash?

«Sono molto felice di essere al suo fianco in questo momento e spero di esserlo per tantissimo tempo». Così Elodie a “La Vita in Diretta” nei giorni scorsi ha parlato del fidanzato Marracash. A Lorella Cuccarini ha raccontato anche che si sostengono a vicenda a livello professionale. «È felice anche lui per me, mi dice che farò un bel percorso». E in effetti Elodie sta lasciando il segno al Festival di Sanremo 2020 con la sua canzone “Andromeda”. In un’intervista a Vanity Fair comunque la cantante si era soffermata sulla relazione tra lei e Marracash, spiegando che è stata la musica a farli conoscere: dopo essersi incontrati sul set di un video, l’ha invitato a cena per conoscerlo meglio. Ora al fianco del rapper si sente come un’adolescente: «Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata». A proposito del loro rapporto Elodie aveva aggiunto: «Con lui sono senza filtri discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale».

