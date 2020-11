Marracash fidanzato Elodie/ “Una coppia bomba!”

Marracash, classe 1979, produttore, rapper e…fidanzatissimo di Elodie. La coppia sta facendo sognare i fan e anche gli addetti ai lavori che spesso li prendono di mira con battutine piccanti ad ogni scatto insieme per il quale posano. Ma chi è Marracash? Sicuramente il grande pubblico lo conosce bene perché ormai è dal 2005 che ascolta la sua musica che, se prima era un po’ più di nicchia, adesso ha conquistato anche il grande pubblico grazie ad una serie di partecipazione e feat. Fabio Bartolo Rizzo, questo il suo vero nome, ha esordito con il mixtape autoprodotto Roccia Music I riscuotendo un grosso successo tanto da portarlo a firmare un contratto con la Universal Music Group con il quale, tre anni dopo, è arrivato il suo Marracash, il primo album da solista.

Marracash, il re del rap pazzo di Elodie: “Una coppia bomba!”

Il cambiamento per Marracash è poi arrivato nel corso degli anni e del tempo quando ha deciso di mettersi in proprio insieme a Shablo fondando l’etichetta discografica indipendente Roccia Music che accoglie le nuove leve del rap ma anche cantanti affermati e nomi noti della musica italiana. Da allora sono arrivati i suoi Status, Santeria e Persona che hanno conquistato le vette della classifica e lo hanno spinto un po’ a puntare il dito contro l’allora unione di ferro tra Fedez e J-Ax. E la vita privata? Chi lo conosce sa bene che adesso al suo fianco, da oltre un anno, c’è la bella Elodie, anche lei cantante e interprete, che questa sera salirà sul palco di X Factor 2020 come ospite. Nei giorni scorsi Marracash ha annunciato di essere risultato positivo al Covid 19 e di essere sulla via della guarigione.



