Marracash, guerra con Fedez?/ Tira in ballo Chiara Ferragni sull’ingiustizie sociale…

Marracash e le dichiarazioni su Chiara Ferragni

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Marracash che è tra gli artisti più seguiti del momento, oltre a parlare dell’album “Noi, loro, gli altri” con cui ha vinto la Terga Tenco, ha parlato anche delle proprie paure ammettendo di temere, nell’attuale società, le ingiustizie sociali. Il rapper a cui Elodie, recentemente, ha fatto una vera dichiarazione d’amore, nel corso dell’intervista, ha commentato l’appello che Chiara Ferragni ha fatto al sindaco di Milano per la sicurezza della città. Appello che Marracash condivide come ha detto al Corriere della Sera aggiungendo, però, che nella società di oggi, non sia possibile avere ancora delle grandi diseguaglianze sociali.

“[Mi preoccupa] l’ingiustizia sociale. Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara Ferragni chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa bene. Ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima. Dobbiamo lavorare per risolvere queste differenze. I ragazzi sono spinti alla competizione, la cultura del successo e del fare soldi è bugiarda. E quando ci sarà gente che manifesterà spaccando vetrine, la colpa ricadrà su di loro”.

Marracash e la vecchia diatriba con Fedez

Le parole di Marracash su Elodie hanno diviso il web, ma anche riaperto una vecchia questione con Fedez. Fabio Bartolo Rizzo, con il brano intitolato Cosplayer aveva lanciato quella che sembrava una frecciatina a Fedez spiegando, poi, di avere una visione diversa della vita da quella che ha il marito di Chiara Ferragni.

“Non è una cosa personale. Io e lui abbiamo visioni della vita opposte e antitetiche. Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato“, aveva detto Marracash sempre al Corriere della Sera. Dopo le nuove dichiarazioni, Fedez replicherà al collega?

