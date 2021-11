Marracash, l’ex Elodie sulla copertina del nuovo album/ Lei commenta: “Emozionata”

Si chiama “Noi, loro, gli altri” il nuovo album di Marracash, prodotto da Marz, e annunciato a sole 48 ore dall’uscita. Il disco, attesissimo dai fan, uscirà con tre copertine diverse e in una di queste ecco comparire anche Elodie, l’ex fidanzata di Marracash. La cantante è al suo fianco, insieme alla famiglia del rapper e alla manager Paola Zukar. Un dettaglio che non è rimasto inosservato e che ha incuriosito i fan del rapper e della cantante. È stata proprio Elodie, attraverso le pagine di Rolling Stones, ha commentare la cosa e dedicare al suo ex parole di grande stima e affetto.

Elodie/ Dopo aver conquistato il fidanzato Davide Rossi sogna Sanremo 2022

“Il fatto di essere stata un’ispirazione per Fabio ha fatto sentire un’artista anche me. – ha dichiarato la cantante – Sono davvero emozionata per il suo nuovo progetto oltre a volergli bene come persona lo stimo come artista.”

Elodie commenta il nuovo disco di Marracash: “Alcuni bravi contengono parecchio del periodo vissuto insieme”

Elodie si è espressa anche sul nuovo disco del suo ex fidanzato Marracash, dichiarando: “Il suo processo creativo è incredibile. Appena si sente toccato da una tematica, la approfondire e si mette a scriverne, fino a sviscerarla nel profondo.” Ha poi sottolineato che il rapper “È un uomo che combatte con la visione degli uomini che la società contemporanea impone: quella del machismo tossico, della super-efficienza, dell’insensibilità. Ha delle fragilità che appartengono a tutti noi, ma che stridono con il personaggio che vorrebbero affibbiargli, o anche semplicemente con l’essere un rapper. Tutto quello che ha raccontato finora, sul suo approccio alla musica e alla vita, vale anche per il nuovo album.” Elodie di è detta dunque molto emozionata per il suo nuovo lavoro, che ha definito “a tratti anche faticoso e doloroso. Ad alcuni brani sono particolarmente legata, perché contengono parecchio del periodo che abbiamo vissuto insieme, e mi riempie il cuore poterne essere stata parte”, ha poi ammesso in conclusione.

Davide Rossi è il nuovo fidanzato di Elodie/ Addio Marracash: il bacio in auto

LEGGI ANCHE:

Rosmy la nuova fidanzata di Marracash/ Ecco chi è la donna che ha sostituito Elodie

© RIPRODUZIONE RISERVATA