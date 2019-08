Marracash “murato in casa da 2 mesi”/ Foto, con Carl Brave nel singolo di Shablo

Marracash sta per tornare in scena. E’ quanto lascia intendere il popolare rapper, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, nel suo ultimo post pubblicato nelle passate ore su Instagram e che ha sollevato la curiosità dei più. Reduce dal successo di Margarita insieme alla fidanzata Elodie, Marracash ha recapitato a mezzo social un messaggio ai suoi estimatori: “Sono murato in casa da oltre due mesi… non manca molto”. Una frase che sembra essere il preludio del suo ritorno sulla scena musicale dopo aver persino rinunciato (almeno in parte) alle sue vacanze. Il suo messaggio, seguito dalla foto che lo ritrae in un’auto lussuosa con tanto di cappellino, occhiali da sole scuri e sguardo serio, ha visto l’intervento nello spazio destinato ai commenti di numerosi suoi colleghi e non solo. Tra i primi Luche, seguito da Gue Pequeno, dal produttore e dj The Night Skinny, Beba, il dj Max Brigante, passando per il giovane stilista Fausto Puglisi. Cosa avrà in serbo Marracash? Al momento non ci è dato saperlo ma un suo follower più o meno scherzando lo mette in guardia: “Se per caso floppi ti vengo a cercare fino sotto casa. Sei avvisato”. “È il ritorno del principe, Marra Terzo il Terribile”, ironizza un altro utente, mentre qualcuno lo invita ad essere generoso: “Marra, so che è impegnativo ma almeno 20 tracce, che anche aspettare 5 anni per 12 pezzi sarebbe impegnativo da sopportare”.

MARRACASH PRONTO A TORNARE IN SCENA

In attesa di poterne sapere di più sul suo attesissimo ritorno con le nuove rime, Marracash dalla mezzanotte di oggi tornerà nuovamente protagonista. Da venerdì 30 agosto, infatti, esce ufficialmente in radio e in digitale “Non ci sto”, il nuovo singolo di Shablo, manager nonché mentore di Sfera Ebbasta e di gran parte della scena trap nostrana, oltre che popolare e stimato producer che ha voluto con sé, in occasione del suo nuovo lavoro, due protagonisti della musica urban italiana: Marracash, appunto, e il giovane Carl Brave, artista-rivelazione del momento. Tramite le sue storie proprio Marracash ha dato l’appuntamento a mezzanotte invitando al tempo stesso i suoi follower a presalvare il nuovo singolo su Spotify ed a scaricare il sample pack. Proprio Shablo era tra le “spunte blu” che hanno lasciato la propria traccia, anche solo con una serie di emoticon, sotto l’ultima foto del collega, in attesa di scoprire i suoi prossimi progetti musicali.





