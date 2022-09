Marracash, stoccata all’ex Elodie e Andrea Iannone?/ Spunta Giulia De Lellis e un video che scatena il gossip

Marracash, stoccata all’ex Elodie e Andrea Iannone durante il suo concerto a Milano?

Marracash, Giulia De Lellis, Elodie e Andrea Iannone: questi i protagonisti di un gossip che nelle ultime ore sta facendo il giro del web. Il rapper ex della cantante, l’influencer ex fidanzata del pilota di MoroGp; un intreccio all’altezza di Beautiful ma probabilmente scatenato da una coincidenza, un gesto inconsapevole della De Lellis che ha portato a galla un particolare dettaglio. Ma facciamo un passo indietro.

Mentre il settimanale Chi pubblica le foto che ufficializzerebbero la relazione, da giorni chiacchierata, tra Elodie e Andrea Iannone, Giulia De Lellis si reca alla tappa di Milano del tour di Marracash. Al concerto del rapper Giulia si scatena e pubblica una serie di video delle sue esibizioni sul suo profilo Instagram. Uno di questi però presenta un dettaglio particolare: una frase che Marracash sembra dedicare proprio alla ex Elodie.

Marracash, stoccata all’ex Elodie? Giulia De Lellis riprende tutto e scatena il gossip

La canzone è “Niente canzoni d’amore”, brano che contiene la frase “anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio”. Quando Marracash arriva a cantare questa frase, gli scappa un sorriso ironico che è stato da molti interpretato come dedicato proprio alla nuova relazione di Elodie con Iannone. Il tutto è stato immortalato da Giulia De Lellis che, in cima al video, ha scritto “Morta!” Il gesto dell’influencer potrebbe tuttavia essere inconsapevole, come molti utenti hanno fatto notare sui social. C’è chi ha infatti scritto: “Marracash che al forum sorride su ‘anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio’. E Gdl che riprende ignara che lo scemo sia un suo ex.”

Marracash fa una dedica a Elodie (che ora sta con l’ex della De Lellis)? Giulia riprende la scena del concerto #elodie #giuliadelellis #Marracash pic.twitter.com/OG24ZwlUen — disagiotv (@disagio_tv) September 14, 2022













