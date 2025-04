Domenica 20 aprile, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:25, la commedia romantica dal titolo Marry Me – Sposami. La pellicola è una produzione Universal Pictures del 2022 e la storia si ispira all’omonima graphic novel ideata da Bobby Crosby. Alla regia Kat Coiro, film maker che ha lavorato a diversi episodi di alcune serie tv di grande successo, tra cui Modern Family, Streghe e Giudice Amy, mentre le musiche hanno la firma di John Debney, compositore che ha ottenuto una nomination ai Premi Oscar per la colonna sonora de La passione di Cristo di Mel Gibson.

La protagonista femminile di Marry Me – Sposami è interpretata dall’attrice e icona del pop latino Jennifer Lopez, volto di numerose commedie di questo genere, come Un amore a 5 stelle (2002), Shall We Dance? (2004) e Quel mostro di suocera (2005). Al suo fianco nei panni del protagonista maschile l’attore Owen Wilson, membro del gruppo comico Frat Pack e interprete di numerose commedie di grande successo, quali Il rompiscatole (1996), Ti presento i miei (2000) e Zoolander (2001). Nel cast anche: Maluma, Jimmy Fallon, John Bradley e Sarah Silverman.

La trama del film Marry Me – Sposami: un matrimonio per caso che fa scoccare la freccia a Cupido

Il film racconta la storia di Kat, star internazionale della musica pop. Se da un lato la donna ha una carriera brillante, non si può dire lo stesso della sua vita privata, con una serie di relazioni fallite alle spalle con alcuni personaggi noti dello show business. Kat al momento ha una relazione con la co-star Bastian e vorrebbe tanto finalmente riuscire a sposarsi.

Il momento sembra arrivare quando i due fanno uscire il loro ultimo brano, proprio dal titolo Marry Me, che diventa ben presto una delle hit più vendute negli Stati Uniti. Per sfruttare questo momento d’oro, la coppia decide di organizzare un matrimonio in streaming durante una delle loro attesissime esibizioni in pubblico.

La situazione, però, prende una piega inaspettata quando vengono alla luce i tradimenti di Bastian. Kat, sconvolta dalla notizia e furiosa, nota tra il pubblico un uomo che tiene in mano un cartello con scritto proprio Marry Me, e arriva a chiedergli di sposarla. L’uomo è Charlie, un semplice insegnante di matematica che ha deciso di partecipare al concerto solo per fare felice sua figlia e, di fronte a questa proposta a dir poco inaspettata, decide di accettare.

I due si sposano e Kat fa tutto il possibile per avere un ritorno economico da questo evento ma, ben presto, si renderà conto che questa unione è molto di più di una semplice trovata pubblicitaria e che Charlie ha fatto breccia nel suo cuore.