Mars Attacks!, Italia 1/ Gli alieni che odiano il country, di Tim Burton, oggi, domenica 31 dicembre 2023

Mars Attacks!, diretto da Tim Burton

Risale al 1996 il film Mars Attacks!, in onda su Italia 1, nel pomeriggio di domenica 31 dicembre, a partire dalle ore 16. Il titolo cinematografico di genere commedia fantastica è stato realizzato negli Stati Uniti e tratto da una sceneggiatura di Jonathan Gems. La regia è affidata a Tim Burton, apprezzato spesso per aver diretto lavori fantasy e candidato all’Oscar per La sposa cadavere e Frankenweenie e vincitore di un Golden Globe per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. La fotografia è attribuita a Peter Suschitzky, con montaggio di Chris Lebenzon, musiche di Danny Elfman e produzione della Warner Bros. Pictures.

Valentina Ferragni: la torta di compleanno finisce nel mirino del web/ Il particolare della discordia

Il protagonista è Jack Nicholson, che ha vinto tre Oscar grazie a Qualcuno volò sul nido del cuculo, Voglia di tenerezza e Qualcosa è cambiato. Con lui troviamo Sylvia Sidney, vincitrice al National Board of Review per Summer Wishes, Winter Dreams. Tra gli altri attori famosi, segnaliamo Glenn Close, Michael J. Fox, Annette Bening, Danny DeVito, Tom Jones, Jack Black, Pierce Brosnan e Sarah Jessica Parker.

Paula Abdul accusa Nigel Lythgoe di molestie sessuali/ Il produttore di "American Idol" nei guai

La trama del film Mars Attacks!: alieni cattivissimi con un punto debole esilarante

Mars Attacks! inizia con una fattoria in cui si incomincia a sentire un forte odore di barbecue. I due contadini, poco dopo, vedranno sfrecciare una mandria di mucche infuocate. I due abitanti della fattoria hanno un incontro ravvicinato con un Ufo, che sta per decollare per arrivare sul Pianeta Marte.

Decollano centinaia di Ufo che si trovavano nel sottosuolo, che vengono avvistati dai radar americani. Il presidente Jim Dale tiene in considerazione l’opinione dei vertici militari per capire cosa deve fare in una situazione del genere. I militari sono per la guerra con questi esseri, mentre gli scienziati sono aperti ad un confronto con queste entità aliene.

Stash Fiordispino e Giulia Belmonte: la figlia Imagine si battezza/ Le reazioni, oltre la polemica

La situazione peggiora quando gli alieni non colgono un gesto di pace e reagiscono con raggi laser. Si scopre così che gli alieni sono sadici e violenti e non hanno alcuna intenzione di confrontarsi pacificamente. L’obiettivo è fare in modo che tutto torni alla normalità e che il pianeta si salvi dalle invasioni, tuttavia nemmeno l’esplosione dell’atomica è in grado di sconfiggerli. Per puro caso però, si scopre che esiste un’arma segreta del tutto inusuale che fa loro esplodere la testa: la musica country…











© RIPRODUZIONE RISERVATA