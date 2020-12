Mars Attacks!/ Su Italia 1 il film con Jack Nicholson (oggi, 31 dicembre 2020)

Mars Attacks! torna protagonista su Italia 1 per la serata di oggi, giovedì 31 dicembre, a partire dalle ore 19:30. Si tratta di una pellicola prodotta è realizzata nel 1996 dalla Warner Bros in collaborazione con la Tim Burton Productions la cui regia è stata curata proprio da Tim Burton con soggetto e sceneggiatura ideati e sviluppati da Jonathan Gems. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Danny Elfman con montaggio realizzato da Christian Lebenzon mentre i costumi di scena sono frutto del lavoro di Colleen Atwood. Nel cast del film figurano tra gli altri Jack Nicholson, Sylvia Sidney, Jim Brown, Pam Grier, Ray L, Brandon Hammond, Glenn Close, Annette Bening e Lukas Haas.

Mars Attacks! La trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Mars Attacks! Ci troviamo in una classica fattoria americana dove due contadini mentre stanno svolgendo la loro attività consueta iniziano ad avvertire un fortissimo odore di barbecue. Tuttavia davanti ai loro occhi vedranno passare ad una velocità elevatissima una mandria di mucche infuocate. Un istante più tardi a questa incredibile immagine si ritroveranno davanti al proprio sguardo un alieno venuto dal pianeta Marte. Poco dopo questa visione ad un certo punto migliaia di dischi volanti che arrivano dal pianeta Marte circondano la terra e sembrano pronti ad effettuare un devastante assalto.

Ovviamente i radar americani finalmente riescono ad evidenziare la presenza di questi oggetti volanti volanti per cui toccherà allo staff del presidente considerare le varie valutazioni e decisioni da prendere. Si parla di una possibile guerra oppure di una sorta di collaborazione pacifica per cercare di gestire il tutto con opportunismo politico. Viene così organizzato un primo comitato di accoglienza in una piccola città del Nevada.

Per capire effettivamente le intenzioni dei marziani si decide di far atterrare un disco volante con a bordo un ambasciatore e valutare la situazione. Il loro messaggio sembra essere pacifico, ma in realtà quando una persona presente all’incontro lascia far partire una colomba in segno di pace, uno dei marziani la carbonizza e un generale americano. Questo fatto lascia intendere quale sia in realtà il vero scopo dei marziani ossia di conquistare la terra per sfruttarne le straordinarie capacità.

Nasce così un conflitto bellico che avrà conseguenze devastanti per l’umanità e soprattutto delle Forze Armate che si trovano a fronteggiare un avversario ben più avanzato per quanto riguarda la tecnologia delle armi da guerra. Quando l’umanità sembra essere destinata a scomparire in virtù delle straordinarie forze militari dei marziani, ecco che per caso viene scoperto un punto debole degli alieni ossia delle frequenze che solitamente vengono raggiunte dalla musica country. Grazie a questa casuale scoperta sarà possibile salvare il mondo ed avere la meglio nei confronti dei pericolosi e aggressivi marziani.

Video, il trailer del film Mars Attacks!





