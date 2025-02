Nella mattinata di oggi – attorno alle 7:25 secondo i media locali – nei pressi del Consolato generale russo di Marsiglia si sono verificare due forti esplosioni in rapidissima successione la cui natura sembra essere legata a degli oggetti lanciati da un ignoto nel cortile della sede diplomatica della Federazione russa: sulla questione – ovviamente – stanno indagando in modo serratissimo gli inquirenti di Marsiglia, ma fortunatamente sembra che non siano rimaste coinvolte persone e che non si siano verificati particolare danni al Consolato russo.

Risultati Elezioni Germania 2025, dati definitivi/ Merz cancelliere, possibile Governo CDU-SPD: i 630 seggi

Partendo dal principio, ciò che sappiamo in questo momento è che in mattinata – appunto – i residenti vicini al Consolato russo a Marsiglia abbiamo udito due forti esplosioni: secondo alcuni media marsigliesi sarebbero legate a dei proiettili sparati contro l’edificio diplomatico, mentre altri riportano che l’origine sarebbe legata a dei veri e propri ordigni lanciati da una persona non ancora identificata; così come è certo che nel frattempo sono intervenuti gli artificieri che hanno fatto brillare un terso oggetto avviando tutti i rilievi del caso per identificare l’eventuale esistenza di rischi biologici, chimici o radiologici.

Asset russi congelati per ricostruire l'Ucraina?/ Reuters: "Potrebbe essere parte dell'accordo per la pace"

La portavoce degli Esteri di Mosca: “Le esplosioni a Marsiglia sono chiaramente un attentato terroristico”

Con le indagini ancora in corso in quel di Marsiglia e un generale silenzio da parte del mondo politico e dagli inquirenti, ad avere un’idea chiara sull’accaduto è la portavoce del ministero degli Esteri russo – Maria Zacharova – che poche ore fa parlando con l’agenzia Tass ha sottolineato che “le esplosioni sul territorio del Consolato generale (..) hanno tutti i tratti di un attacco terroristico“, chiedendo – contestualmente – al paese di attuare “misure esaustive e rapide per indagare” unitamente a “misure per rafforzare la sicurezza del consolato straniero russo”.

DIARIO ECUADOR/ Il ballottaggio che può riconsegnare il Paese a Correa

🇷🇺💥💣🇫🇷 Molotov sono state lanciate sul territorio del Consolato generale russo a Marsiglia .

Il consolato ha subito danni materiali e non ci sono state vittime😡 pic.twitter.com/cjolC5oXIh — 𝒮𝒾𝓁𝓋𝒾𝒶 🇮🇹🇷🇺♟️📕⚖️ (@Silvia00072) February 24, 2025

🔵 #Francia Esplosione al Consolato russo di #Marsiglia. Lo riporta il Console #Oranskiy, citato dai media, precisando che non ci sono vittime. La portavoce degli Esteri di Mosca #Zakharova: “Tutti i tratti distintivi di un attacco terroristico” pic.twitter.com/YpEZFak6iD — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 24, 2025