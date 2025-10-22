Marta Bassino infortunata alla gamba sinistra durante gli allenamenti con la nazionale femminile. Salta la Coppa del Mondo

L’infortunio di Marta Bassino

Brutta notizia per lo sport italiano che ha saputo del grave infortunio subito dalla sciatrice piemontese Marta Bassino durante gli allenamenti in Val Senales della giornata di oggi in preparazione alla Coppa del Mondo di Soelden che è avrà il suo inizio nella giornata di sabato, L’atleta ventinovenne è caduta mentre stava affrontando la parte pianeggiante della pista Leo Gurschler quando è scivolata e dalla caduta ha riportato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra, che la costringerà a saltare l’importante appuntamento nel quale sperava di ottenere una medaglia.

DIRETTA/ Galatasaray Bodo Glimt (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Champions League 2025)

La gigantista azzurra è stata rapidamente soccorsa e assistita dalla commissione medica della FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, che la ha accompagnata velocemente all’ospedale di Merano dove è stata sottoposto ad una radiografia che ha evidenziato l’importante frattura. Ha effettuato successivamente una tac che fortunatamente non ha evidenziato altre problematica e nelle prossime ore verrà trasportata alla clinica La Madonnina di Milano dove in serata o nella giornata di domani si sottoporrà ad un’operazione con il presidente della Commissione Medica della FISI, Andrea Panzeri.

Diretta/ Real Madrid Juventus Primavera (risultato finale 1-0): Navascues firma la vittoria (22 ottobre 2025)

Le reazioni di tifosi e FIMI all’infortunio di Marta Bassino

L’infortunio di Marta Bassino potrebbe essere più grave del previsto e portarla a saltare non solo la Coppa del Mondo che inizierà nel prossimo weekend ma anche i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina dove già in dubbio c’è la presenza della campionissima Federica Brignone, per l’infortunio a ginocchio, tibia e perone subito durante gli assoluti. Medici e membri della Federazione sperano poi che nell’infortunio dell’atleta azzurra non ci sia il coinvolgimento del legamento, casualità che se confermata cancellerebbe qualsiasi speranza di vederla in pista nella competizione più importante.

DIRETTA/ Cluj-Napoca Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due in Romania! (22 ottobre 2025)

Tanti messaggi di affetto sono arrivati dai tifosi e delle colleghe che hanno voluto far sentire la loro vicinanza in un momento così delicato e che le hanno augurato una pronta e veloce guarigione che le permetta di tornare al più presto in pista e competere nei più grandi palcoscenici dello sport. C’è anche poi chi lamenta i continui infortuni delle atlete azzurre, soprattutto di quelle migliori che con maggiore probabilità potrebbero portare delle medaglie, in alcuni casi anche d’oro, durante la competizione che tra dicembre e febbraio si terrà in terra italiana.