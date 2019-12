Marta Cecchetto, moglie Luca Toni/ “Il primo incontro? Mi tirò in faccia la porta…”

Due anni di matrimonio per Marta Cecchetto e Luca Toni, che hanno deciso di concedersi una seconda luna di miele a breve distanza dal loro secondo anniversario. In realtà la coppia ha una relazione da oltre vent’anni e prima di procedere verso l’altare aveva già messo in cantiere due figli, Bianca (6 anni) e Leonardo (5 anni). Ed è proprio con i due rampolli che compaiono in uno scatto di fine ottobre trascorso alle Mauritius. “Siamo al top!”, scrive lui, mentre fa la linguaccia alla fotocamera. Marta invece, come sempre nelle foto di famiglia, sorride divertita e serena. “Non mi sento così autorevole da considerarmi una mamma con la M maiuscola. Forse lo diventerò, forse no”, ha detto Marta tempo fa al settimanale Oggi, svelando anche di essere una buona forchetta e di tenere in grande considerazione l’alimentazione della sua prole. Un pensiero che trova d’accordo anche Toni, che nello stesso periodo ha svelato a Vanity Fair il suo punto di vista: “Marta fa un po’ da sorella maggiore, così ogni tanto devo fare io quello autoritario. Mi pesa, ma è giusto così”. A quanto pare tra l’altro la famiglia si è allargata ancora di più: “è arrivata Stella. Buon Natale a tutti”, dice l’ex campione del mondo su Instagram, mostrando a tutti la new entry. Si tratta di una dolce cucciolotta che posa fra le sue braccia vicino all’albero.

Marta Cecchetto, moglie Luca Toni: qual è il segreto del loro matrimonio?

Qual è il segreto del matrimonio felice fra Marta Cecchetto e Luca Toni? Lo ha rivelato l’allenatore qualche tempo fa, subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo: “Sono passati quasi vent’anni e la voglia di stare insieme non è cambiata. Ci siamo piaciuti subito e oggi ci piacciamo ancora. Insieme stiamo bene, ne abbiamo passate tante e si è creato qualcosa di profondo”, ha detto a Vanity Fair. Oggi, domenica 29 dicembre 2019, Luca Toni sarà inoltre fra i super ospiti de Il Campionato fa 90, in onda nella prima serata di Rai 2. Di certo non ci sarà spazio per la vita privata dell’ex calciatore, ma i telespettatori più informati ricorderanno bene come è avvenuto il suo incontro con la modella. Toni ha capito di aver conosciuto la donna giusta fin dal primo incontro, quando si trovava in un locale di Firenze e si è ritrovato con una porta sbattuta in faccia. “Era lei che, uscendo dal bagno, me l’aveva tirata contro. Appena l’ho vista, non mi sono arrabbiato. Dopo poco ci siamo scambiati i numeri ed è iniziato tutto”. La prima proposta fatta alla modella risale tra l’altro a otto anni fa, anche se il matrimonio si è celebrato diverso tempo dopo. ‘Colpa’ delle gravidanze vissute, che si sono susseguite negli anni successivi e che ha spinto la coppia a rimandare il grande momento diverse volte.

