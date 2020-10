Marta, chi è la fidanzata di Fey Di Patrizi, sorella Elodie/ L’ultima foto insieme…

Chi è Marta, la fidanzata di Fey Di Patrizi, sorella minore di Elodie? Classe 1993, Fey assomiglia tantissimo alla sorella maggiore con cui ha un legame indissolubile e con la quale parla anche spesso d’amore. Quell’amore che vive con Marta, una dolce ragazza che, sui social, condivide spesso le loro foto insieme. Di Marta, però, si sa davvero poco. Fey, infatti, pur essendo molto presente sui social, non ama molto parlare di sè, raccontandosi solo con la propria famiglia. Nei confronti della sorella minore, Elodie ha sempre avuto un senso di protezione che non è mai venuto meno e che la porta, ancora oggi, a preoccuparsi per lei. “Lei era l’opposto di me. Metodica, studiava, non beveva, non fumava, faceva sport, risparmiava. Fin da piccola mi sono occupata di lei. Oggi è una sorella, quasi una figlia”, ha raccontato Elodie in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia. Un rapporto che, questa sera, sarà messo a dura prova da uno scherzo che Le Iene hanno organizzato ai danni di Elodie con la complicità di Fey. Quest’ultima, felicemente fidanzata con Marta, ha fatto credere alla sorella di aver tradito la compagna restando incinta.

MARTA TRADITA DA FEY DI PATRIZI, MA PER SCHERZO

Riservata e lontana dal mondo dello spettacolo nonostante la sorella Elodie sia una delle cantanti più amate degli ultimi anni, Fey Di Patrizi ha accettato di mettersi in gioco, anche con la propria vita privata, per fare uno scherzo alla sorella maggiore. Nella vita vera, Fey è fidanzata con Marta, ma per Le Iene, ha finto di averla tradita cedendo al fascino di un ragazzo palestrato. Fey, così, per una volta, si è lasciata travolgere dalla passione per questo ragazzo restando anche incinta. Una grande prova d’attrice per Fey sui social si mostra serena e felice accanto alla sua Marta. Quest’ultima ha pubblicato l’ultima foto di coppia lo scorso marzo.





