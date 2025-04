Il Paradiso delle Signore 9 sta volgendo al termine, e da metà/fine maggio 2025, dovrebbero partire le riprese della decima stagione. Un successo, quello di questa soap, dovuto alle dinamiche sempre avvincenti e al saper catturare l’attenzione del pubblico, con storie in cui è molto semplice immedesimarsi.

Nelle scorse puntate della soap ambientata nella Milano degli anni ’60, al centro delle vicende è stato, tra gli altri, il rapporto tra Enrico e Marta. Enrico, in particolare, si è prodigato a lungo per aiutare Umberto Guarnieri, ad affrontare la delicata questione di salute della contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, zia di Marta.

E poi, quando la contessa è tornata dopo un lungo periodo di allontanamento, l’ha supportata e visitata come medico. Per Marta, Enrico non è solo un compagno, ma anche un importante punto di riferimento.

Negli ultimi episodi della serie, Lea, la cognata di Enrico, è tornata a Milano, da Venezia, dicendogli che un uomo aveva provato ad avvicinare sua figlia Anita in un parco. Per di più, era arrivata, a casa del medico, una busta con un proiettile. La paura, è che qualcuno stia tentando di minacciarlo, in quanto l’uomo si sta nascondendo a Milano, per poi fungere da testimone chiave di un importante processo.

Enrico, infatti, è a Milano sotto copertura. È un medico, non un magazziniere, e il suo vero cognome non è Brancaccio, ma Proietti. Negli episodi passati, abbiamo scoperto che l’uomo aveva dovuto assumere una nuova identità per sfuggire a dei criminali che lo stavano inseguendo, nella Capitale. L’uomo ha dovuto anche mettere al sicuro la figlia, lasciandola a sua zia Lea.

Nelle ultime puntate del Paradiso, Enrico ha scoperto che Lea stava mettendo in atto una sorta di manipolazione, per partire con lui e Anita, e trasferirsi insieme in America. Appurato ciò, l’uomo ha deciso di restare a Milano, con la figlia, e nascondersi dai criminali che presumibilmente lo stanno cercando, a Villa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, Marta svela a Enrico di essere sterile, Rosa si sentirà a disagio per un’intervista

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, che vedremo in onda su Rai Uno dal 22 al 24 aprile 2025, il rapporto tra Marta ed Enrico, evolverà ulteriormente.

Le vicissitudini che hanno affrontato insieme, infatti, li hanno uniti ancor di più, ed è per questo che Marta deciderà di fare una confessione al suo compagno. Gli dirà, infatti, di non poter avere figli, in quanto sterile. Enrico sarà stupito da questa informazione, ma si mostrerà molto supportante con la propria fidanzata.

Intanto, Rosa, che ha lasciato il Paradiso per fare la giornalista full time, si ritroverà a fare un’intervista alla contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, su richiesta del suo editore, Tancredi. Camilli, però, si sentirà molto in imbarazzo, perché, oltre a farle domande in merito alla sua sfera professionale, dovrà chiederle anche del suo rapporto con Marcello Barbieri.

E, come sappiamo, proprio nelle passate puntate della soap, c’era stato un bacio intenso proprio tra Rosa e Marcello. Bacio, che aveva causato la fine dell’amicizia tra i due, e anche il trasferimento di Rosa, a casa delle Veneri, Irene e Delia.