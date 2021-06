Marta di Svezia e Franklin Roosevelt, storia vera “Atlantic Crossing”/ L’amicizia speciale tra i due…

Storia vera “Atlantic Crossing”, chi sono Marta di Svezia e Franklin Roosevelt?

La vicenda storica tra la principessa ereditaria Marta di Svezia e di Franklin Roosevelt al centro della serie Atlantic Crossing al via da venerdì 18 giugno 2021 su Rai3. La serie storica, infatti, racconta l’amicizia tra Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra Bernadotte, nata principessa di Svezia e di Norvegia, e Franklin Roosevelt, politico statunitense diventato il 32º presidente degli Stati Uniti d’America dal 1933 al 1945. La principessa di Svezia si ritrova costretta a lasciare gli Stati Uniti d’America a causa dell’invasione dei tedeschi in Norvegia e durante questo drammatico evento conosce Roosevelt con cui diventa grande amica. Un’amicizia che fa da cornice ad un momento storico difficile per il mondo: un rapporto speciale in cui vengono raccontanti elementi della guerra, ma anche di personaggi che hanno contribuito a farne la storia. Atlantic Crossing è una serie televisiva norvegese del 2021 ed è stata ambientata in Norvegia e Stati Uniti d’America durante la Seconda guerra mondiale.

L’amicizia speciale tra Marta di Svezia e Franklin Roosevelt

Era il 1939 e di lì a poco sarebbe scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Fu allora che il principe Olav di Norvegia e la principessa Marta fecero la conoscenza con il presidente Franklin Roosevelt e sua moglie, Eleanor Roosevelt. Un incontro che sancì la nascita di un’amicizia, durante il quale la coppia condusse un lungo tour nel Midwest, luogo in cui si erano stabiliti numerosi immigrati norvegesi. Il legame tra la coppia ereditaria e quella presidenziale fu destinato a crescere sempre di più durante il conflitto mondiale e la principessa non mancò di viaggiare nel 1941 con Roosevelt a bordo dello yacht presidenziale, la USS Potomac.

Il presidente americano rimase particolarmente impressionato dal suo grande lavoro di assistenza alla Croce Rossa Americana. Nei suoi atti di volontariato, Marta di Svezia coinvolse anche Eleanor Roosevelt, che spesso accompagnava nei suoi discorsi ai raduni della Croce Rossa. Per questo e per gli interessi norvegesi il presidente Usa rimase così colpito al punto da influenzare in maniera sostanziale il suo discorso “Look to Norway” nel 1942. L’interesse amoroso di Marta per Roosevelt non fu però mai confermato. Nonostante il romanziere Gore Vidal ritenesse la principessa ereditaria come “l’ultimo amore” di Roosevelt, non fu mai chiarita la natura del loro rapporto, anche se persino James Roosevelt disse che c’era una “reale possibilità” che avessero una relazione romantica. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Chi era Marta di Svezia, “protagonista” della serie Atlantic Crossing

Marta di Svezia, il cui nome in svedese è Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra Bernadotte, è nata il 28 marzo del 1901 a Stoccolma. Nata principessa di Svezia e di Norvegia fino al 1905 e in seguito solo principessa di Svezia, è stata sposata dal 1929 al 1954 con il principe ereditario Olav di Norvegia. Nata dall’amore tra Carlo duca di Västergötland e la principessa Ingeborg di Danimarca, Marta aveva come nonni il re Oscar II di Svezia e il re Federico VIII di Danimarca. Il suo titolo di principessa di Svezia e di Norvegia resiste fino al 1905, anno in cui i due Stati Norvegia e Svezia vengono separati e governati da due monarchi differenti. Per questo motivo dal 1905 le resta solo il titolo di Principessa di Svezia. Durante la sua infanzia ha studiato a casa con lezioni impartite da insegnanti privati specializzandosi nell’assistenza all’infanzia e di primo soccorso.



