Marta Maria Erriquez de Il Collegio 7/ Nessuna uniforme in gonna, “Io sono io con i pantaloni”

Chi è Marta Maria Erriquez de Il Collegio 7: “Mi piace chiamarmi Henry”

Marta Maria Erriquez è una ragazza socievole e molto sensibile e il suo sogno è quello di fare la bartender, perché ama preparare drink e stare a contatto con le persone. Nel suo video di presentazione, in merito alla sua identità, Marta ha detto: “Ognuno di noi ha un’identità, la mia la manifesto con i pantaloni larghi, con le magliette di Van Gogh o aesthetic. Il mio modo di vestire dice tanto, non rappresenta l’essere femmina o essere maschio, rappresenta me, rappresenta Henry, mi piace chiamarmi Henry”.

Dopo primi momenti di sconforto e paure, come quella di non essere del tutto compresa all’interno de Il Collegio 7, Marta si è lasciata andare, ha socializzato velocemente ed è molto buona con gli altri, tanto che abbiamo potuto assistere ad immagini d’affetto e altre in cui prende le difese o meglio separa gli altri collegiali in momenti di discussioni accese. Il percorso di Marta tra forza e fragilità è iniziato col piede giusto, il pubblico e i social sono molto contenti dell’ingresso di una personalità così giovane ma che ha tanto da dare all’interno di un programma televisivo.

Marta Maria Erriquez: “Perché un ragazzo si e io no?”

Marta Maria Erriquez era entrata da pochi istanti quando ha avuto il suo primo “crollo emotivo”. Mentre i governanti mostravano a tutti i loro nuovi outfit notturni e le loro divise, Marta è stata sopraffatta da un momento di sconforto. Nessuno ha amato l’abbigliamento de Il Collegio 7 ma Marta in particolare ha vissuto un momento di enorme tristezza, parlando con la governante, in lacrime, le ha confidato: “Io col pantalone sono proprio io, mi sento io e mi chiedo perché un ragazzo si e io no? Faccio fatica a spiegarlo ma indossare una gonna non mi farebbe sentire me e all’interno di questo contesto vorrei tanto sentirmi me”.

La governante è andata incontro ai suoi desideri e ha incluso nel suo abbigliamento un paio di pantaloncini. Questa è una tematica che al giorno d’oggi è molto discussa e sta molto a cuore alle persone, la libertà di esprimersi, poter indossare ciò che si desidera senza essere giudicati e soprattutto non essere costretti ad indossare uniformi in gonna solo perché si è di sesso femminile. Per tutte queste ragioni, Marta Erriquez e la sua nuova acconciatura alla Audrey Hapburn, sembrano essere tra i favoriti sui social.











