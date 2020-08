Marta Fascina, chi è la fidanzata di Silvio Berlusconi?/ Dal Milan a Villa Certosa…

Marta Fascina è la bionda trentenne che già il mese scorso era stata avvista al fianco di Silvio Berlusconi e che subito aveva fatto agitare le acque del gossip, e adesso? I due sono di nuovo protagonisti di alcuni scatti rubati a Villa Certosa dai paparazzi di Chi che nel nuovo numero pubblicano quella che potrebbe essere la nuova coppia dell’estate. Il cavaliere tiene la sua possibile, nuova, fidanzata, per mano pronti a raggiungere Ennio Doris sul suo yatch e lasciarsi andare ad una rilassante giornata in compagnia di amici. Proprio in quel momento i paparazzi li hanno immortalati insieme accendendo i fari su quella che potrebbe essere la donna che ha riempito il vuoto lasciato da Francesca Pascale all’inizio di quest’anno. Ma chi è Marta Fascina?

MARTA FASCINA, ECCO CHI E’ LA PRESUNTA FIDANZATA DI SILVIO BERLUSCONI

Classe 1990, di origini calabresi ma cresciuta a Portici, Marta Fascina è cresciuta al vivaio di Silvio Berlusconi, possiamo dirlo con forza. Con una laurea in Lettere alla Sapienza, la bella calabrese ha iniziato nell’ufficio stampa del club rossonero per poi sbarcare sul Giornale, in difesa dell’operato del Cavaliere, e poi alla Camera proprio tra le fila di Forza Italia, il partito che proprio Berlusconi ha fondato e di cui continua a tenere le redini. Toccherà proprio alla Fascina aggiudicarsi il collegio che l’ha portata in Parlamento per il suo primo salto in avanti, il secondo? L’ha portata proprio a Villa Certosa dove, però, la Fascia è ormai di casa da anni proprio per il suo lavoro tra Milan e giornale.



