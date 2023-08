Marta Fascina, chi è la fidanzata di Silvio Berlusconi/ Prima uscita pubblica dopo la sua morte: “Sta male”

Chi è Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi: dal primo incontro all’addio

Negli ultimi anni della sua vita, Silvio Berlusconi è stato legato a Marta Fascina. Classe 1990, dunque oggi 33enne, è nata a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) ma è cresciuta a Portici. Laureata in Filosofia, Marta Fascina compare per la prima volta nel ruolo ufficiale di fidanzata di Silvio Berlusconi nel 2020, quando le immagini di lei e il Cavaliere insieme vengono pubblicate sulla copertina del settimanale CHI. È l’agosto del 2020 e i due passeggiano mano nella mano, affiatati e felici.

Da allora Marta Fascina è apparsa in più occasioni al fianco del Cavaliere, rimanendo comunque una figura composta, silenziosa, mai troppo in evidenza ma comunque presente nella vita di Berlusconi.

Marta Fascina, prima uscita pubblica dopo la morte del compagno Silvio Berlusconi

Marta Fascina è però scomparsa dai radar dalla morte del compagno. Dopo i funerali, secondo le indiscrezioni recenti, la donna si sarebbe chiusa nel lutto, evitando di uscire dalla villa di Arcore. “Vive immersa nel lutto. Non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato”, ha infatti scritto di recente il Corriere della Sera, attraverso le testimonianze di chi le è vicino. E ancora: “Chi le vuole bene è abbastanza preoccupato per questa ragazza. Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione della morte di Berlusconi”. Proprio oggi 8 agosto, in occasione del primo trofeo calcistico dedicato a Silvio Berlusconi, Marta Fascina farà la sua prima apparizione pubblica dalla morte del compagno: sarà infatti presente all’evento in Tribuna autorità.

