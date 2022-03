Marta Fascina è incinta?/ Roberto Alessi: “Voci su Silvio Berlusconi di nuovo papà…”

Secondo alcune indiscrezioni, Marta Fascina è incinta e Silvio Berlusconi sarebbe pronto, all’età di 86 anni, a diventare di nuovo papà. Una voce che ha dell’incredibile e che sembrerebbe trovare conferme, tanto che Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, l’ha inserita nella sua rubrica pubblicata su “MOW” e tesa ad analizzare e a mettere nero su bianco un vero e proprio borsino delle notizie e dei gossip di stretta attualità. Fra questi, appunto, spicca quello della possibile nuova paternità di Berlusconi. Dopo lo scambio di promesse d’amore con la sua attuale compagna, il Cavaliere starebbe vivendo una nuova giovinezza e l’opzione bebè parrebbe essere plausibile.

Alessi scrive: “Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina, un rumor gira nei salotti che contano (e molto). ‘Marta potrebbe essere in attesa‘. Lei ha solo 32 anni, ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia. D’altra parte Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età, e sto parlando di 60 anni fa”.

MARTA FASCINA INCINTA? INTANTO FRANCESCA PASCALE PARLA DI BERLUSCONI…

Oltre a Marta Fascina (forse) incinta, Roberto Alessi su “MOW” ha scritto anche di Francesca Pascale, precedente fidanzata del presidente di Forza Italia.

Il giornalista sottolinea: “Mi è sempre stata simpatica Francesca Pascale, e ha saputo uscire di scena dalla vita di Silvio Berlusconi con una certa classe (e, secondo il quotidiano ‘La Repubblica’, ha portato a caso una buonuscita di 20 milioni, oltre ad un assegno di un milione annuo, e spero per lei sia vero), però pare che dopo le nozze tra Marta Fascina (che le è subentrata) e Silvio Berlusconi si sia lasciata scappare delle osservazione sui suoi social. Le ho lette e non ci ho capito nulla, forse anche per questo meglio tacere sempre sulle nozze (anche se solo simboliche) degli ex”.

