Marta Fascina in lacrime al funerale di Silvio Berlusconi/ Accarezza e bacia la bara

Marta Fascina in lacrime al funerale di Silvio Berlusconi: bacia la bara

Oggi, 14 giugno 2023, si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi venuto a mancare pochi giorni fa a causa di una leucemia. Presenti alla cerimonia anche il Capo di Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, oltre a tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo.

In prima fila si scorge Marta Fascina, compagna del Cavaliere, che in lacrime ha accarezzato e baciato la bara di Silvio Berlusconi. Accanto a lei, i figli di Berlusconi che commossi hanno dato l’ultimo saluto al padre. In molti si sono domandati se Fascina abbia diritto a una “quota patrimoniale” del compianto politico. A spiegarlo a Milano Finanza il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Giulio Biino: “Solo il testamento potrà aprire le porte della successione alla compagna Marta Fascina”.

Ieri pomeriggio, in occasione dello speciale TG5 andato in onda nel pomeriggio, Pier Silvio ha pubblicato una lettera destinata a Mediaset dopo la morte del padre Silvio Berlusconi: “Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l’amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi” esordisce.

E ancora: “Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva “Sono orgoglioso di te e di quello che fai”. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla. È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura. Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno. E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare. Con entusiasmo e rispetto” conclude Pier Silvio Berlusconi.

