Marta Filippi, chi è e vita privata/ Una carriera tra cinema, teatro e doppiaggio

Marta Filippi ospite della nuova edizione di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino in onda in prima serata su Rai2. L’attrice è pronta a mettersi in gioco nel divertentissimo game show diventato un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Come sempre il cuore del programma saranno i giochi: dalla mitica La Stanza Inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, ai classici Segui il labiale, Speed Quiz, Do re mi fa male e Rumori di mimo e tanti altri. Ma chi è Marta Filippi? L’attrice, come si legge dal sito sosia & Pistoia, si è formata studiando nel 2015 al corso di recitazione con Francesco Oliviero e Maria Grazia Putini, Teatro Azione, Roma. Nel 2016 ha partecipato al Workshop di doppiaggio con Viviana Lentini, Teatro Azione, Roma, mentre nel 2017 si è iscritta all’Accademia del doppiaggio con Christian Iansante e Roberto Pedicini, Roma.

Successivamente: nel 2018 Workshop di recitazione e doppiaggio con Giorgio Lopez, Studi Titania, Roma, mentre nel 2021Workshop di recitazione cinematografica con i Casting Director: Davide Zurolo, Chiara Polizzi, Stefania Professione Artista, Roma. Al cinema ha debuttato nel 2020 nel film “Generazione NEET”, regia di A. Biglione e nel 2021 nel film “C’era una volta il crimine”, regia di M. Bruno.

Chi è Marta Filippi tra cinema e teatro

Non solo cinema nella carriera di Marta Filippi che nel 2021 ha lavorato anche a teatro nel “Festival dei nuovi tragici”, monologhi scritti e diretti da Pietro De Silva, Teatro Marconi, Roma. Non solo attrice, ma anche doppiatrice. E’ sua la voce di Kiernan Shipka nelle serie Netflix “Le terrificanti avventure di Sabrina”, ma anche di Simone Ashley in “Sex Education”. E ancora: ha doppiato Tamar Amit-Joseph in “Unorthodox”, Juliana Caicedo in “El Chapo” e Vania Villalón in “La Fugitiva” e tanto altro. Come doppiatrice ha prestato la voce anche a Iliza Shlesinger nel film Netflix “Pieces of a woman” e tanti altri.

