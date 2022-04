Marta Filippi, chi è/ La sua voce ne “Le terrificanti avventure di Sabrina”

Marta Filippi chi è? Conosciamo meglio la doppiatrice di Stasera tutto è possibile, il quiz show di successo condotto da Stefano De Martino. La doppiatrice si è fatta apprezzare dal grande pubblico durante la varie puntate del programma che vede un gruppo di comici e personaggi dello mondo dello spettacolo sfidarsi in una serie di prove divertenti dove devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, mimare e recitare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi. La presenza di Marta Filippi è oramai una costante dello show. Ma cosa sappiamo di lei? Classe 1993, Marta è nata a Roma ed è una delle doppiatrici italiane più conosciute. Il suo innato talento ha conquistato sia il mondo del cinema che del teatro, ma non dimentichiamo anche il mondo delle serie in streaming visto che per Netflix ha prestato la sua voce a tantissimi personaggi femminili amati dagli appassionati di film e serie tv.

Pensate che è proprio sua la voce del personaggio di Sabrina Spellman nella serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina, remake in salsa dark di Sabrina, vita da Strega che è diventata una delle serie di maggior successo del colosso della società statunitense operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento.

Marta Filippi, cosa ha doppiato l’attrice e doppiatrice?

Non solo, la voce di Marta Filippi è al centro di diverse serie tv di successo come Sex Education, Velvet Collection, Unorthodox, Bad Blood ed El Chapo. Una carriera di grande successo nel doppiaggio: non solo serie tv, ma anche lungometraggi e film d’animazione tra cui: Pieces of a woman, Centaurworld e Agenzia segreta controllo magia (disponibili su Netflix) e la serie animata What if…? prodotta dalla Disney, incentrata sull’universo dei supereroi Marvel.

Nella sua carriera c’è spazio anche per il teatro, per una serie di monologhi scritti e diretti da Pietro De Silva, Teatro Marconi, Roma. Tornano al doppiaggio ha prestato la voce a Kiernan Shipka nelle serie Netflix “Le terrificanti avventure di Sabrina”, ma anche a Simone Ashley in “Sex Education”, a Tamar Amit-Joseph in “Unorthodox”, Juliana Caicedo in “El Chapo” e Vania Villalón in “La Fugitiva” e tanto altro. Come doppiatrice ha prestato la voce anche a Iliza Shlesinger nel film Netflix “Pieces of a woman” e tanti altri.

