Marta Flavi “avrei voluto dei figli”/ “Sogno ancora l’amore, colpo di fulmine con…”

Marta Flavi, la “cupido” della televisione italiana, racconta come lei stessa vive l’amore tra il divorzio, il dolore per la maternità mancata e l’inizio della sua incredibile carriera sul piccolo schermo. “Dell’amore ho capito che è una cosa che non si può capire, è una grande ubriacatura – confessa ospite di Mia Ceran a Nei Tuoi Panni, in onda su rai 2 – Ho fatto sposare 1.800 persone ma ho capito che l’amore non lo puoi cercare, o ti capita o non ti capita. Nonostante il tempo passi io ho ancora i colpi di fulmine, l’ultimo è stato per questo mio amico, un avvocato inglese che vuole sposarmi, ma io non me la sono sentita di andare a vivere a Londra. È stata una storia importante ma adesso è una relazione più amichevole”.

Marta Flavi ha conosciuto l’amore dapprima con Maurizio Costanzo, con il quale ha avuto un matrimonio durato un anno, poi “quando mi sono separata ho incontrato l’uomo più importante della mia vita con cui volevo mettere su famiglia, fare figli e stare con lui per sempre. Purtroppo non è detto che quando vuoi fare una cosa tu ci riesca”. E affronta un tema molto delicato per lei: “io volevo dei figli ma non ho potuto averne. Mi sono operata due volte, ho anche perso dei bambini. È stato molto doloroso e ci ha fatti allontanare, però ancora oggi ci vogliamo molto bene. Lui poi si è sposato e voleva che facessi la madrina dei suoi bambini, ma io non ho voluto perché trovo giusto che la moglie abbia uno spazio senza l’ex moglie del marito”.

Marta Flavi rivela anche un curioso aneddoto sul primo provino che le ha permesso di intraprendere la carriera televisiva. Tutto inizia con un’amica che le chiede di accompagnarla a un provino: “cercavano una ragazza bellissima, alta, con i capelli neri e gli occhi verdi. Era un provino per una conduttrice. Io ero l’unica non alta, biondina e non c’entravo niente – racconta a Nei Tuoi Panni – Il direttore di questa rete mi guardava e mi diceva di provare. Io l’ho fatto, così per ridere, e alla fine hanno preso me. Questa mia amica la prese malissimo”.

Recentemente, Marta Flavi è comparsa anche sul palcoscenico di Ballando con Le Stelle: “non sapevo ballare, l’ho scoperto facendolo. Lì è una specie di collegio, per tre mesi si balla per quattro o cinque ore al giorno. Milly (Carlucci, ndr) è una donna che ama le donne, quindi tutto quello che ti può facilitare lo fa, e poi è una donna accogliente. È fantastica”.











