Marta Flavi bacchettata per l’alimentazione/ “Cornetto e cioccolata? Da 14 anni…”

Marta Flavi è come sempre regina di semplicità e di stile e sono molti coloro che la seguono in tv e sui social. Proprio da lì arriva la sua brutta esperienza di oggi visto che con una semplice foto su Instagram inneggiando alla sua prima colazione ha creato un po’ di scompiglio. La conduttrice sarebbe rea di veicolare un messaggio sbagliato in cui invita tutti a fare una prima colazione sbagliata a colpi di cornetto, con tanto burro, e cioccolata calda. Un vero e proprio scempio per alcuni che hanno pensato bene di boicottare Marta Flavi sui social subito sotto tra i commenti. In particolare, la conduttrice, postando la foto che la mostra in un bar in attesa della colazione, ha scritto: “Buon giorno e buon Venerdì. Come la scritta dietro adoro la colazione come momento della giornata. Poi se inizia a fare freddo come a Roma, dove oggi c’erano 14 gradi allora ancora di più. Una bella cioccolata calda, un cornetto e via“.

MARTA FLAVI BACCHETTATA SUI SOCIAL

La risposta dell’attento popolo dei social e, in particolare, di un suo fan, non si è fatta attendere: “Bonjour! Colazione fondamentale per benessere psicofisico, andrebbe mangiato in maniera abbastanza sostanziosa, per poi rendere a mangiare meno durante e fine giornata, invece tante volte si fa incontrario! Cornetto, gustoso, ma poca sostanza, meglio pane con marmellata, cereali, ! Dai energia“. A quanto pare il menù della colazione di Marta Flavi non ha convinto l’utente che però ha ottenuto la risposta della diretta interessata che sarebbe a dieta ormai da 14 anni e che ogni tanto rivela di concedersi qualche sgarro: “Io sono sempre costantemente a dieta da quando 14 anni ogni tanto faccio qualche sgarro lo so che la cioccolata calda Il cornetto non sono molto sani per la dieta e per la salute però Qualche volta bisogna sgarrare”.

Ecco la foto e il post di Marta Flavi:





