Marta Flavi: “Con Maurizio Costanzo ci siamo amati e scannati”/ “Non sarò a funerali”

Marta Flavi, in una intervista del Corriere della Sera, ha raccontato il suo matrimonio con Maurizio Costanzo, avvenuto nel 1989 dopo tre anni di fidanzamento ma durato poco più di un anno. “È stato un uomo importante, ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella. Mi conquistò parlando. È vero, ci siamo anche scannati, ma il tempo calma tutto”, ha ammesso a poche ore di distanza dalla morte del celebre conduttore.

La coppia condivideva l’amore per il mondo dello spettacolo. “Ho sposato Maurizio quando era la Televisione. Un giorno a Milano, a cena, mi presentò tutti insieme: Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Corrado con la moglie. Stavo per svenire”. Dalla loro storia ha tratto anche insegnamenti preziosi per il suo lavoro. “Tutti ormai parlano sopra l’ospite e spesso sono i conduttori a dare le risposte alle loro stesse domande. Questo Maurizio non lo avrebbe mai fatto”.

Marta Flavi: “Con Maurizio Costanzo ci siamo amati e scannati”. La fine del matrimonio

Il matrimonio tra Maurizio Costanzo e Marta Flavi finì in modo burrascoso dopo che il giornalista conobbe Maria De Filippi, quella che sarebbe stata la sua quarta e ultima moglie. “Quattro anni di separazione lunga e dolorosa. Poi entrambi abbiamo trovato altre strade. Non potevamo andare avanti, perché eravamo troppo diversi. Lui concepiva la vita come lavoro, la sua vita era il lavoro. Per me non è così, non sono ambiziosa e ho bisogno di altre cose”.

Col tempo, però, tornò la pace. “Da 15 anni di lui ricordo solo cose belle. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più. Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi”. E conclude: “Con Maria De Filippi non ho mai avuto rapporti. Mi dispiace tanto per lei e per i figli. Non andrò al funerale, sarebbe poco elegante”.

