Marta Flavi, “Da ragazza mi sono rifatta il naso”/ Il retroscena sul padre…

Marta Flavi e i ritocchi estetici al naso: “Quando mio padre lo scoprì…”

Marta Flavi si è sottoposta ad un intervento di rinoplastica quando era adolescente. La concorrente di Ballando con le Stelle ha rilasciato un’intervista al Settimanale Gente in cui ha rivelato che dopo l’operazione al naso suo padre che era ignaro di tutto si sentì male. Ospite a Vieni da Me da Caterina Balivo, Marta Flavi aveva raccontato: “Per pagarmi il naso nuovo ho venduto l’argenteria di famiglia. Però non ho rubato niente. Ero di famiglia benestante, mio padre aveva costruito molto e si era fatto da solo e in casa dicevano sempre che era tutto nostro. E poi di argenteria ce n’era tanta. Mio padre telefonava ai chirurghi e diceva loro che ero incapace di intendere e volere e che se mi avessero operato li avrebbe denunciati!”.

Parlando della sua esperienza con la chirurgia plastica, Marta Flavi ha dichiarato al Settimanale Gente: “Da ragazza mi sono rifatta il naso. Era grosso, aquilino. Mio padre diceva che era bellissimo, che denotava una forte personalità, ma io non vedevo tutta questa poesia. Così, con i soldi messi da parte per un anno intero e vendendo i braccialettini miei e di mia sorella Margherita, ovviamente ignara di tutto, sono andata da sola a operarmi. Al ritorno a casa dopo l’intervento mio padre è svenuto; mia madre è rimasta male perché non le avevo detto nulla”.

Marta Flavi si è esibita nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle e il web è rimasto conquistato dalla sua eleganza. In molti l’hanno definita Regina di Bellezza e Eleganza tanto che in molti sono curiosi di sapere quale sia il suo elisir di giovinezza. Marta Flavi dimostra meno anni di quelli che ha e in un’intervista al Settimanale Gente spiega qual è il suo rapporto con l’estetica: “Mi amo molto, mi trovo favolosa, simpaticissima. A parte gli scherzi: mi prendo cura del mio corpo con un’ora di cyclette, una di camminata veloce e mezz’ora di pesi ogni giorno. Al viso faccio di tanto in tanto un trattamento laser rassodante e utilizzo buone creme a volontà. Ho una solida autostima, conquistata negli anni”.

Eppure quando era bambina, Marta Flavi non si piaceva affatto. Lo ha rivelato lei: “Da piccolina ero cicciottella, desideravo tanto fare danza classica ma una mia compagna, ballerina sottile come un giunco, mi diceva che non avevo il fisico, che dovevo fare altro. Poi sono cresciuta, mi sono affusolata”, ha spiegato. Ora però Marta Flavi ha fatto pace con il suo aspetto fisico: “Mi piaccio molto, sono stata abituata sin da piccola all’idea che avrei dovuto essere intelligente ma non bella. Però guardandomi mi vedevo piacevole e piacente, anche se ho coltivato doti che esulano dalla bellezza. Ho una casa piena di specchi e quando mi guardo sorrido a me stessa”.











