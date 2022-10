Marta Flavi, dopo l’ex marito Maurizio Costanzo arriva il compagno Pierpaolo/ “Il no al matrimonio…”

Maurizio Costanzo e Pierpaolo sono rispettivamente l’ex marito e compagno di Marta Flavi, la storica conduttrice di Agenzia matrimoniale. Marta Flavi e Maurizio Costanzo sono stati sposati per diversi anni nella fine degli anni ’80. La conduttrice è stata la terza moglie del giornalista a cui è stata legata dal 1989 al 1990. I due divorziarono solo nel 1994. Proprio la Flavi dalle pagine del settimanale Nuovo ha raccontato il suo stato d’animo quando ha scoperto il tradimento del marito Maurizio Costanzo con una allora sconosciuta Maria De Filippi. “Mi ha fatto uno strano effetto…” – ha detto la Flavi precisando – “comunque sia io che Maria siamo andate oltre quella storia… Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare…”.

Anzi, la Flavi parlando del matrimonio con Maurizio Costanzo ha aggiuntio: “nonostante abbia sofferto per la separazione, oggi le sono grata che me lo ha portato via…”. La conduttrice, infatti, scoprii del tradimento dell’ex marito con Maria De Filippi: “gli feci la valigia e gliela misi fuori dalla porta di casa…”.

Marta Flavi e il compagno Pierpaolo “Gli ho detto di no al matrimonio”

Dopo la fine del matrimonio con Maurizio Costanzo, Marta Flavi si è legato ad un nuovo compagno. Si tratta di Pierpaolo a cui però non ha detto “si”. La conduttrice, infatti, ha rifiutato la proposta di matrimonio. Il motivo? “Il mio compagno, un uomo davvero meraviglioso che frequento da quasi un anno, mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho detto di no” – ha detto la conduttrice dalle pagine di Grand Hotel precisando – “io proprio non ce la faccio a fare la moglie, non è nella mia indole”.

Non solo, la Flavi ha spiegato che questo suo sentimento verso il matrimonio è in parte legato a come è cresciuta e alla sua famiglia d’origine: “io forse ho preso quegli insegnamenti troppo alla lettera. Tendo a fuggire da tutto ciò che mi lega troppo e questo lato del mio carattere fa impazzire gli uomini: più scappo, più loro mi inseguono”.











