Marta Flavi e Simone Arena ripescati a Ballando con le stelle?/ Tra flop e divergenze

Marta Flavi e Simone Arena ripescati a Ballando con le stelle 2022? La coppia composta dalla conduttrice settantunenne e il ballerino siciliano sono stati eliminati in occasione della seconda puntata del talent show. In occasione della semifinale, tuttavia, potrebbero rientrare in gara. I partecipanti che sono usciti dal gioco, infatti, potranno rientrare in scena attraverso il ripescaggio, a patto di dimostrare alla giuria e al pubblico di aver studiato e di aver fatto dei progressi.

Soltanto una coppia tra quelle composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina potrà guadagnarsi un posto alla finale. Quante sono le possibilità che ad avere la meglio siano proprio la ex moglie di Maurizio Costanzo ed il professionista catanese? In realtà, poche. Anche perché nel corso della loro avventura nel talent show hanno avuto ben poco modo di dimostrare le loro potenzialità.

Marta Flavi e Simone Arena ripescati a Ballando con le stelle? È dura

È ancora presto per sapere se Marta Flavi e Simone Arena saranno ripescati a Ballando con le stelle 2022 o meno, ma la sensazione è che la possibilità sia remota. La coppia in questa edizione infatti si è esibita soltanto in due occasioni. Nel corso della prima puntata, dove non ci sono state eliminazioni, i due hanno sfoderato un tango argentino dalla evidente eleganza. La performance ha avuto delle sbavature non passate inosservate ai componenti più severi della giuria, ma ad applaudire all’unisono è stato il web, che è stato anche critico nei confronti di quest’ultima.

Anche l’esibizione nel corso della seconda puntata non ha convinto, tanto da portare all’eliminazione dopo il ballottaggio con la coppia composta da Dario Cassini e Lucrezia Lando. A pesare, secondo i giudici, è stata anche qualche divergenza tra la conduttrice settantunenne e il suo coach. “Ha un carattere molto duro”, aveva detto la concorrente su di lui. Gli verrà data un’altra chance?











