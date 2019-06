Marta Flavi fuori di… seno/ Foto, 68 primavere: fisico mozzafiato, ecco il segreto

Marta Flavi, 68 primavere e non sentirle. La conduttrice tramite social, sfoggia ancora un fisico mozzafiato da fare invidia alle 30enne e, tra uno scatto e l’altro va perfino… fuori di seno! I suoi estimatori tramite Instagram, la riempiono costantemente di complimenti, apprezzamenti e paroline dolci e lei, si mantiene così in forma per merito della laserterapia (ma nulla di invasivo, come da lei stessa dichiarato). “Stamane alle 7.00 ho fatto l’ultimo bagno prima di tornare a Roma”, ha scritto nella didascalia che accompagna uno scatto che la mostra un poco fuori di “seno” ma in perfetta forma. Ogni volta che si razionalizza la sua età, quasi nessuno ci crede, proprio per via delle invidiabili forme che ancora fanno girare la testa a parecchi uomini. “E le quarantenni mute”, commenta una estimatrice. “Sono semplicemente scioccato”, scrive un altro utente. La fotografia le ha fatto nuovamente guadagnare l’attenzione mediatica e il fisico da urlo, rappresenta ancora uno dei suoi maggiori cavalli di battaglia.

Marta Flavi, 68 primavere fuori… di seno!

Ma qual è il segreto della giovinezza di Marta Flavi? L’ex moglie di Maurizio Costanzo si è raccontata proprio di recente in una delle ultime interviste realizzate da Caterina Balivo durante il suo programma del pomeriggio di Rai1, “Vieni da me”. La conduttrice di “Agenzia matrimoniale” ha confidato anche di non avere mai fatto uso di ritocchini. Per lei, il bisturi è un mondo inesplorato e non ha mai avuto bisogno di fare nessun intervento estetico. La sua arma infallibile quindi, non è il bisturi, bensì un laser speciale e molto costoso che non è affatto invasivo. Così ha spiegato parlandone in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Rai: “Il mio segreto è un laser, un intervento che faccio una volta all’anno e che non è invasivo. Tiene tutto su. Costicchia un po’: ci vogliono 450 euro”. In queste ore, il primo piano al seno in bella vista, ha fatto pensare agli estimatori che le sue costosissime sedute di laserterapia funzionano alla grande.





