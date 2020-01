Marta Flavi/ “Il mio fidanzato Pierluigi voleva sposarmi ma io ho risposto di no!”

“Da più di trent’anni faccio il Cupido in Tv, mettendo insieme le coppie e dispensando consigli per fare funzionare le relazioni. Ma in realtà in amore sono un mezzo disastro”, svela Marta Flavi tra le pagine di Grand Hotel. “L’ultima l’ho combinata qualche settimana fa: il mio compagno, un uomo davvero meraviglioso che frequento da quasi un anno, mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho detto di no…”. La ex moglie di Maurizio Costanzo ha rifiutato la proposta di nozze di un principe azzurro: “Lo so, lo so. A molti può sembrare una follia. Ma io proprio non ce la faccio a fare la moglie, non è nella mia indole, ho già provato trent’anni fa con Maurizio Costanzo, e non arrivammo al secondo anniversario”. Successivamente la Flavi racconta di essere cresciuta in una famiglia che fin da piccola le ha insegnato il valore della libertà e dell’indipendenza: “E io forse ho preso quegli insegnamenti troppo alla lettera. Tendo a fuggire da tutto ciò che mi lega troppo. Questo lato del mio carattere fa impazzire gli uomini: più scappo, più loro mi inseguono”.

Marta Flavi: “Il mio Pierluigi mi voleva sposare ma io ho risposto di no!”

L’uomo che vuole sposare Marta Flavi si chiama Pierluigi, ha 65 anni, ovvero tre meno di lei, ed è uno stimato notaio milanese. “L’ho conosciuto un anno fa e me ne sono innamorata subito follemente: è molto affascinante sia nell’aspetto sia nei modi. Ed è altissimo, infatti quando sono assieme a lui porto sempre i tacchi alti. Mi sono persino comprata delle ciabatte di raso con il tacco 12”. Lei ha appena comprato casa a Roma e lui abita a Milano, dove ha un importante studio notatile. “Per me è sempre andata bene così. Alle situazioni matrimoniali preferisco un rapporto in cui ognuno sta a casa sua e ogni tanto si condivide lo stesso tetto: cosa è tutto più eccitante. Il problema è che Pierluigi non la pensa in questo modo. Lui è vedovo da anni, i suoi figli sono ormai adulti e desidera costruirsi una famiglia”. Quando gli ha risposto di “no”, si sono un po’ allontanati: “Ma sono sicura che il nostro grande amore vincerà sulle sue perplessità e lui accetterà la mia scelta…”.

